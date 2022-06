Sonderführung im Kloster „Die Marienpflanzen im Paradiesgarten“

„Die Marienpflanzen im Paradiesgarten“, so lautet das Motto einer speziellen Führung durch den Garten der Blaubeurer Klosteranlage. Wie und warum sich Marienpflanzen im Klostergarten und in der Klosterdecke finden, ist bei dieser Führung mit Schwester Fides zu erfahren. Sie findet statt am Sonntag, 12. Juni, um 15 Uhr. Treffpunkt ist an der Klosterkasse. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, wird um Anmeldung bei der Tourist-Info Blaubeuren gebeten. Diese ist erreichbar telefonisch unter 07344 / 96 69 90 oder per Mail unter tourist@blaubeuren.de.