Sommerbühne am Blautopf: So wird das kleinere Format angenommen

Nach einer Corona-Zwangspause war es soweit: Die Sommerbühne am Blautopf in Blaubeuren konnte wieder starten – und läuft. Viele der Veranstaltungen waren schnell ausgebucht, die Nachfrage hoch. Organisator Peter Imhof spricht im SZ-Interview über die Umsetzung der Events in der Corona-Zeit, Reaktionen von Künstlern und Besuchern sowie das durchaus gemischte Wetter.

Wie ist die Sommerbühne angelaufen?

Erfreulich gut. Es war ja im Vorfeld schwierig einzuschätzen. Die Aussagen von Künstlern und Agenturen gingen weit auseinander.

Wie hat sich Ihr Hygienekonzept und das kleiner Format bisher bewährt?

Das kleinere Format wird gut angenommen, Besucher akzeptieren gerne die Änderungen. Die frei aufstellbaren Einzelstühle sind genau passend für die Abstandsregeln.

Wie schlägt sich Ihr Team bisher, ist das neue Format eine größere Herausforderung als die Jahre zuvor?

Unser Team ist hochmotiviert und freut sich sehr, dass wir wieder eine Spielzeit durchführen können. Jede und Jeder ist bereit, flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Kurz gesagt: Unser Team ist sturmerprobt und super drauf!

Die Sommerbühne am Blautopf hält Vergnügen für Alt und Jung bereit. Die Jüngsten erlebten beim Kaspertheater eine gute Unterhaltung. (Foto: Sommer)

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Zuschauern/Zuhörern in diesem Jahr?

Die Besucher freuen sich mit uns, dass wieder ein Kulturerlebnis live möglich ist. Sie genießen die entspannte und familiäre Stimmung unseres Festivals. Die Begrenzung bei der Gästezahl macht den Besuch fast noch zu einem Exklusiverlebnis.

Was sagen die Künstler?

Die Künstler freuen sich zuerst einmal ganz gewaltig, dass sie wieder vor Publikum spielen dürfen. Viele haben die lange Zeit für CD-Aufnahmen, komponieren und weiteres genutzt, das ist aber alles natürlich kein Ersatz für Live-Auftritte und auch nicht für dringend notwendige Einnahmen.

Wie stark hat bisher der verregnete Sommer beeinflusst?

Das Wetter meinte es bisher gut mit uns. Ein kurzer Schauer zum Ende des Konzerts von Harmony & Sound und leider Regen beim Kindernachmittag. Es gibt aber immer wieder auch besorgte Anfragen am Veranstaltungstag, ob wir überhaupt spielen.

Was ist Ihre Prognose für die noch kommenden Veranstaltungen?

Meine Prognose fällt positiv aus. Viele Veranstaltungen sind ausverkauft. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.