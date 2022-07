Sommerbühne am Blautopf kämpft um Publikum

Karten gibt es auch Online über Reservix (www.sommerbuehne.com/Karten) an verschiedenen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel im städtischen Tourist-Büro in Blaubeuren oder im Ulmer Roxy. Kurzentschlossene können auch an der Abendkasse ihr Glück versuchen. Das Programm ist wie immer über die website „sommerbuehne.com" abrufbar, mit ausführlichen Beschreibungen und Hörproben.