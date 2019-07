Sommerbühne wäre ohne Ehrenamtliche nicht möglich

Das nicht-kommerzielle Kultur-Projekt am Blautopf bietet über vier Wochen hinweg ein breites Programm mit Musik, Theater, Kabarett und Comedy und etwa 8000 Besuchern pro Saison aus ganz Süddeutschland. Die Sommerbühne wird von sechs ehrenamtlichen Teams gestemmt. Insgesamt sind mehr als 40 Mitarbeiter im Einsatz. Nach 16 Jahren Sommerbühne gibt es jetzt einen großen Bedarf an Nachwuchs – in allen Bereichen, besonders jedoch im handwerklichen Bereich beim Auf- und Abbau der Bühne. Auch das Technik- und das Gastro-Team könnten Verstärkung gebrauchen.

„Ohne Ehrenamtliche gäbe es keine Sommerbühne“, meint Organisator Imhof: „Unser Team hat eine großartige Leistung hingelegt.“ Dasselbe gelte für die Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft, die der Sommerbühne seit Jahren die Treue halten. Für die meisten Mitarbeiter beginnt die Saison schon Anfang Juni. Ab da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der harte Kern der Ehrenamtlichen hat jedoch das ganze Jahr über zu tun, darunter das Organisations-Team und das Presse-Team. „Gleich nach dem Ende der aktuellen Saison geht es schon wieder an die Programm-Planung für das nächste Jahr“, sagt Imhof.

Das gilt auch für die neue Programm-Gruppe, die sich im Laufe der vergangenen zwei Jahre heraus kristallisiert hat. Das Ziel war, diese Mammut-Aufgabe auf mehr Schultern zu verteilen, die Ideen zu bündeln und ein breites Spektrum zu bieten.

Zahlreiche Helfer wirken mit

Peter Imhof und Stefan Gebhardt, unterstützt von Steffi Dispan, Eberhard Fuhr, Stephan Buck, Andrea Lonhard und Eva Menner sorgen für ein hochkarätiges Kulturangebot auf gleichbleibend hohem Niveau mit vielen bekannten Künstlern und Musikern und einer breiten Palette verschiedener Stilrichtungen – eine spannende Mischung, die beim Publikum gut ankommt. Wichtig ist auch das Presse-Team bestehend aus Eberhard Fuhr - hauptberuflich als PR-Profi für das Evangelische Jugendwerk (EJW) tätig - und Michael Hemscheidt, der sich um die Facebook-Präsentation der Sommerbühne kümmert.

Für den Auf- und Abbau werden handwerklich begabte Menschen gesucht. Sie gehören zum Technik-Team – eine mobile Einsatztruppe. Egal ob Hardware oder Software – das Team packt überall mit an, wo es gerade brennt. Gerhard Gemeinder, Peter Nardon, Günther Knaut Karl-Heinz Tautorat und Hellmuth Eisinger haben alle Hände voll zu tun. Henrik Gäble, Josef Klöble und Bernd Schmid unterstützen diese Kernmannschaft. Neu sind Marc Söll und Thomas Thimm.

Auch in anderen Bereichen gibt es einen großen Bedarf. Zum Beispiel beim Service-Team, zuständig für die Kasse, Anliegen der Besucher und die Betreuung der Musiker und Künstler, die zur Sommerbühne anreisen. Andrea Lonhard, Elke Kneer, Jürgen Dispan, Thomas Spann und Heidi Seiffert kümmern sich darum. Neu dabei sind Iris Burkhardt und Gabi Kreutzer-Stierle. Das Getränke-Team sorgt mit seinem Verkaufsstand am Blautopf für kühle Erfrischungen, darunter Bernhard und Ursula Gurrath, Barbara Anger, Monika Endermann, Heidrun Fleischer, Renate Holm-Morgen, Gisela Kaupp, Eva Menner, Gisela Nardon, Karin Spann, Birgit Thiemann und Ursula Widmann-Rau.

Leckere Gerichte sind zu haben

Vor dem Konzert und in der Pause gibt es am Speisewagen leckere Gerichte, gekocht vom Blaubeurer Cafe Il Gusto. Daneben hat die Sommerbühne weitere Unterstützer mit Aufgaben ohne Team-Zugehörigkeit. Gerald Hagmayer und Walter Schmidt regeln als Verkehrsposten die Zufahrt zur Sommerbühne.

Auch die Foto-Freunde Blaustein unterstützen die Sommerbühne mit Bildern von den Künstlern und dem Ambiente am Blautopf. Ihre Fotos sind in der Bildergalerie der Homepage und auf der Facebook-Seite der Sommerbühne zu finden, die parallel zur Homepage laufend aktuelle Informationen bietet.