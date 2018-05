Sommerbühne in Blaubeuren startet mit neuen Ideen

Nach 15 Jahren ist die Sommerbühne am Blautopf längst zu einem Aushängeschild für Blaubeuren geworden. Mit 14 Abenden Programm über vier Wochen hinweg und bis zu 500 Plätzen für Gäste aus ganz Süddeutschland gehört die Sommerbühne zu den renommiertesten Veranstaltungen der Region. Auch die einmalige Atmosphäre am Blautopf hat dazu beigetragen, dass Künstler, die sonst nur in Großstädten zu sehen sind, gerne nach Blaubeuren kommen. Das nicht-kommerzielle Kulturprojekt ist inzwischen ein Selbstläufer und freut sich über Anfragen von bekannten Künstlern und Musikern – und die Treue der Sponsoren aus der Wirtschaft. Auch die Stadt Blaubeuren unterstützt die Sommerbühne - aktuell mit der Renovierung der Bühnenfläche.

Die Sommerbühne ist kurz vor dem Start: Ende Juni wird die große Tribüne am Blautopf aufgebaut – mit 460 Plätzen für Gäste aus nah und fern. Mit drei weiteren Stuhlreihen direkt vor der Bühne gibt es insgesamt 500 Sitzplätze. Sie werden oft dringend gebraucht, denn Stars wie Kabarettist Gerhard Polt sind meistens ausverkauft. Saisonstart ist am Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr mit der Ulmer Sängerin Siyou samt Band und großem Gospelchor. Den Abschluss macht Jazz-Altmeister Klaus Doldinger mit seiner legendären Band „Passport“ am Samstag, 11. August, ab 20 Uhr.

Mehr Experimentierfreude

Doch auch die weniger bekannten Namen bieten ein attraktives Programm. Organisator Peter Imhof hat die Kulturliebhaber zu recht zu mehr Experimentierfreude ermuntert (wir berichteten). Er hat inzwischen einen großen Pool an Künstlern mit einem breiten Spektrum, denn die Sommerbühne hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Region hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Sie verfügt daher über ein breit gefächertes Netzwerk mit renommierten Kabarettisten, Bands und Musikern. Die meisten von ihnen sind international unterwegs und haben so viel zu bieten, dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt – auch wenn die Geschmäcker verschieden sind. „Wenn man etwas Neues entdecken will, muss man eben bereit sein, auch ein gewisses Risiko einzugehen“, meint Imhof.

Um den Kulturfans Lust zu machen auf neue Erfahrungen, hat sich das Sommerbühnen-Team etwas Neues einfallen lassen: Riesenplakate auf Baugittern werben für das attraktive Programm, zum Beispiel beim Blaubeurer Stadtfest. Eine besondere Idee kam von einem regionalen Busunternehmer, der die Sommerbühne als Sponsor unterstützt. Einer seiner großen Gelenkbusse trägt neuerdings eine neun Quadratmeter große Sommerbühnen-Werbung quer über Türen und Fenster hinweg und pendelt jetzt damit auf der B 28 zwischen Ulm, Erbach und Ehingen. Weitere 20 Busse zeigen Sommerbühnen-Werbung auf ihren Bildschirmen im Fahrgastraum, parallel zu den Fahrplan-Monitoren.

Sponsoren unterstützen

Daneben gibt es weitere engagierte Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft, ergänzt durch private Spenden von Kulturliebhabern. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer treuen Sponsoren und konnten sogar vier neue hinzu gewinnen“, sagt Peter Imhof. Sehr froh ist er auch über die Unterstützung der Stadt Blaubeuren bei den baulichen Voraussetzungen, darunter Kabel und Kanäle, unter anderem für beiden Hütten für Bewirtung und Getränke.

Aktuell kümmert sich die Stadt um die Renovierung der Bühnenfläche samt Umrandung, die im Lauf der Jahre durch die Witterung gelitten hat. Schon im Vorfeld gibt es viel zu tun, getragen von vielen fleißigen Händen im Hintergrund: Mehr als 20 ehrenamtliche Helfer sind für die Sommerbühne im Einsatz, aufgeteilt in mehrere Teams: Ohne sie gäbe es keine Sommerbühne.