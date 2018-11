Sohn prallt gegen Leitplanke: Vater fährt betrunken zur Unfallstelle

Das hätte er vermutlich besser nicht getan: Weil ein Vater am Mittwoch betrunken mit dem Auto zur Unfallstelle seines Sohnes auf der B28 bei Blaubeuren gefahren ist, erwartet den 56-Jährigen nun eine Strafanzeige.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein Fahranfänger gegen 19.45 Uhr auf der B28 von Blaubeuren auf die Alb unterwegs. Unterwegs kam der junge Mann erst gegen den Bordstein, dann in die Leitplanke. Sein Auto blieb kaputt an der Blaubeurer Steige stehen.

Sein Vater erfuhr von dem Unfall. Er setzte sich in sein Auto, um dem Sohn zur Seite zu stehen. An der Unfallstelle bemerkten Polizisten, dass der Vater nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte laut Mitteilung der Polizei, dass der 56-Jährige zu viel davon getrunken hatte. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Die Untersuchung soll den genauen Promillewert ergeben.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 56-Jährigen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Denn mit seiner Fahrt hat er eine neue Gefahr geschaffen, sagt die Polizei: „Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt“, heißt es in der Mitteilung weiter: „Diese Mischung sei gefährlich und häufig die Ursache schwerer Unfälle. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.“