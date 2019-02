So will Blaubeuren zeigen, was es zu bieten hat

Die Blaubeurer Innenstadt beleben und die Attraktivität steigern: Mit vielen Angeboten und Aktionen wurde im vergangenen Jahr in das Zentrum der Stadt am Blautopf gelockt. Die Stadt Blaubeuren arbeitet dabei Hand in Hand mit Gewerbetreibenden und Vereinen. Speziell wurde ein „Kümmerer“ eingestellt – zunächst in Person von Tilon Fahrner. Doch: „Herr Fahrner hat den Beruf gewechselt“, so der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es wurde aber Ersatz gefunden. Seit Januar ist Anna-Isabella Österle in dieser Funktion tätig. In der Sitzung stellte sie sich vor, zeigte gemeinsam mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Jürgen Stoll auf, was im vergangenen Jahr passierte und wohin die Reise in 2019 geht. Bestandteil darin ist vor allem auch das Projekt „lokaler Onlinemarktplatz“.

Umfangreiches Gesamtpaket

Trödler-, Wintermärchen- und Hamburger Fischmarkt, Theater durch die Innenstadt, Geoparkfest, Blautöne oder auch die Aktion „Blaubeuren schiebt den Feierabend“: „Das Paket, das 2018 gestemmt wurde, ist sehr umfangreich gewesen“, resümierte Stoll. Richtig gut seien die Blautöne angekommen. „Das liegt vor allem auch an der sehr engagierten Gruppe um Hans Wild. Der Eifer ist groß“, lobte Stoll. Auch die Aktion „Blaubeuren schiebt in den Feierabend“ habe sich gut entwickelt. „Es war also ein sehr aktives und arbeitsreiches Jahr“, so der Kämmerer und Wirtschaftsförderer der Stadt Blaubeuren. Klar sei auch: Ohne entsprechendes Personal wäre das nicht möglich gewesen. „Stolz können wir auch sein, dass wir die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule intensivieren konnten“, sagte Stoll. Nicht viele Städte in der Größe Blaubeurens hätten diese Möglichkeit.

Die neue „Kümmerin“: Anna-Isabella Österle. (Foto: Scholz)

In diesem Jahr, so zeigte Stoll den Ratsmitgliedern aber auf, müsse dieser Veranstaltungsbereich allerdings einen geringeren Platz einnehmen. Das liege vor allem auch am Projekt „lokaler Onlinemarktplatz“. Blaubeuren ist neben Laichingen eine der Kommunen, die den Ideenwettbewerb des Landes gewonnen haben und sich über eine Förderung von 160 000 Euro freuen können. Das Geld dient als Anschubfinanzierung. „Wir haben das Projekt aufs Gleis gestellt, nun muss es entsprechenden Schub erfahren.“ Heißt: Ideen müssen her und ausgearbeitet werden – und das schnell.

„Zack zack“ ist bei der Ratssitzung zu hören

„Zack zack“ ist auch das Motto von Anna-Isabella Österle, die nun mit dem Vorhaben betraut wurde. Die 48-Jährige stammt gebürtig aus Ulm und war in den vergangenen 26 Jahren im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bei Teva Ratiopharm tätig. „Veranstaltungen und Öffentlichkeit sind mir also nicht fremd. Auch nicht die Tatsache, Budgets einzuhalten.“ Im Dezember hatte sie Gelegenheit, sich mit Tilon Fahrner auszutauschen und sich einzuarbeiten. Seit dem 1. Januar ist sie fest angestellt und stellte sich vor dem Gremium als sehr wissbegierig vor. Der „lokale Onlinemarktplatz“, kurz LOM, ist „ein Mega-Projekt und ein gutes Instrument für Blaubeuren, wenn es denn dann angenommen wird“, sagte Österle.

Theater durch Blaubeuren. (Foto: Scholz)

Unterschiedliche Ideen sind schon gereift. Die Basis ist eine Onlineplattform, die geschaffen werden soll, damit Händler ihre Produkte einpflegen können. Ziel ist, dass Nutzer sehen, was es in Blaubeuren zu erwerben gibt und darüber einkaufen. Je mehr Anreiz und Informationen, desto besser. Der Onlinehandel soll künftig „Blauklick“ heißen. Mit den 160 000 Euro wird der Anschub finanziert. Zwei Jahre werden gefördert. Danach sollten sich Projekte selbst tragen.

Neben der Onlineplattform soll ein „Blaulädle“ im Zentrum installiert werden. Heißt: Teilnehmende Händler am Onlinemarktplatz nutzen für ihre Produkte einen gemeinsamen Lagerraum, in dessen Vorraum ein Verkauf möglich wird – zu Öffnungszeiten, die sonst vielleicht nicht abgedeckt werden können, um auch Touristen zu erreichen. Ein Online- und ein Offline-Angebot würden sich so ergänzen. Weiteres Vorhaben: die Installation eines sogenannten „Schlaubussle“, womit die Verknüpfung eines Personen- und Warenverkehrs möglich werden soll.

Musikalisch geht es in der Innenstadt zu. (Foto: Scholz)

Österle betonte: Gute Ideen, aber Handel und Dienstleister müssen im Boot sitzen. 22 Partner konnten begeistert werden. Mit weiteren sei sie in Gesprächen, stelle sich vor: „Ich bin sehr zufrieden. Überall, wo ich hin komme, wird mit mir sehr offen gesprochen.“ Es gehe für sie nun darum, Kontakte zu knüpfen und auch jenen mit Laichingen aufzunehmen. Gemeinsam könne Potenzial maximiert werden. In Laichingen sei man schon weiter vorangeschritten. Vielleicht lassen sich Synergieeffekte nutzen. „Wir stellen das Ganze jetzt konzeptionell auf“, zeigte Österle das weitere Verfahren auf.

Die Innenstadt war mal ein zartes Pflänzchen. Diese wächst und das ist erfreulich. Ihr Nährstoff sind alle Menschen, die hier leben und die zu uns kommen. Ratsherr Friedrich Bohnacker

Reaktionen aus dem Gemeinderat: Sozialdemokratin Christel Seppelfeld betonte die Komplexität des Vorhabens. Die Ansätze erachte sie als „sehr gut“. Sie hoffe, dass „die Leute mitziehen und nicht bei der kleinsten Schwierigkeit wieder abspringen“. Ähnlich sah es Reiner Baur (CDU): „Es ist schon bemerkenswert, was in der Stadt 2018 alles bewegt wurde. Wir sind guter Dinge, dass der Onlinemarktplatz gelingt.“ Als „dynamische Stadt“ sieht Markus Gebhardt (Freie Wähler) Blaubeuren an.

Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) suchte die Analogie in die Pflanzenwelt: „Die Innenstadt war mal ein zartes Pflänzchen. Diese wächst und das ist erfreulich. Ihr Nährstoff sind alle Menschen, die hier leben und die zu uns kommen.“ Bürgermeister Jörg Seibold freute sich über den Rückenwind. Man sei auf dem Weg, aber dieser sei weit und: „Alleine schaffen wir es nicht“.

