So steht es um den lokalen Onlinemarktplatz

Die Informationsveranstaltung mit der Wirtschaftsvereinigung Laichingen findet am Montag, 15. Juli, ab 19 Uhr im Vortragssaal der Stadthalle Blaubeuren statt. Eine Anmeldung zur Infoveranstaltung ist bei Anna-Isabella Österle unter der Telefonnummer 07344 / 966956 sowie per E-Mail an i.oesterle@blaubeuren.de bis zum 11. Juli möglich.

Meinungen sind gefragt

Die Stadt Blaubeuren arbeitet mit dem WIR-Verein und den Gewerbetreibenden an der Umsetzung des lokalen Onlinemarktplatzes. Dafür hat die Kommune mit Hilfe eines Ideenwettbewerbs des Landes Baden-Württemberg Fördermittel in Höhe von 160000 Euro erhalten.

Um besser auf Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können, sei nun ein Fragebogen entwickelt worden. Die Stadt Blaubeuren möchte gerne wissen, wie das Internet genutzt wird und Einkaufsgewohnheiten sind. Die Umfrage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, die Antworten sind anonym, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Blaubeuren. Eine Teilnahme an der Befragung, die in Zusammenarbeit mit der IHK Ulm erfolgt, ist bis zum 7. Juli möglich.

Bei Fragen zur Umfrage steht Anna-Isabella Österle per E-Mail unter i.oesterle@blaubeuren.de zur Verfügung.

Interessierte finden die Umfrage unter www.blaubeuren.de