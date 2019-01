So sollen Blaubeurens Teilorte attraktiver werden

Die Stadt Blaubeuren besteht aus den Teilorten Gerhausen, Asch, Beiningen, Pappelau, Erstetten, Seißen, Wennenden, Sonderbuch und Weiler. Kernstadt ist Blaubeuren. Doch nicht nur diese soll sich entwickeln. Auch in jenen Ortschaften sollen sich die Bürger wohlfühlen. Im Rahmen der so genannten Innenentwicklung beteiligen sich diese an Ideen und Vorschlägen, damit die Ortsteile lebens- und liebenswert bleiben.

Mehrere Arbeitsgruppen haben sich gebildet, so dass eine Aufgabenliste zur Innenentwicklung für die jeweiligen Orte aufgestellt werden konnte. Diese enthält eine Priorisierung in Form eines Ampelsystems. Sind Maßnahmen grün aufgelistet, sind diese bereits umgesetzt, in Arbeit befindliche sind gelb und jene, die langfristig noch entwickelt werden sollen, sind rot markiert. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab die städtische Sachbearbeiterin Gudrun Pausch den Mitgliedern des Gremiums einen ausführlichen Sachstandsbericht.

„Es geht jetzt mehr in die Tiefe mit baulichen Elementen“, zeigte sie auf und ging dann auf einzelne Ortschaften ein.

Asch: Ein Häkchen für erledigte oder fast abgeschlossene Aufgaben gibt es für die Renovierung des Kindergartens, die Umgestaltung des Zebrastreifens, einen Seniorenfahrdienst, der über die Bürgerstiftung gestemmt wird, die Planungen für den Sportpark und die Neugestaltung der Hüle. Für letztere wird mit dem Baubeginn in diesem Frühjahr gerechnet. „Der Sportpark ist eine sehr große Maßnahme und in Teilen erledigt“, so Pausch. Es gebe allerdings noch einige Aufgaben zu erfüllen. Da geht es um den Wunsch für ein Mehrgenerationenhaus. Dieses könne von der Stadt unterstützend begleitet werden, eine Umsetzung müsse allerdings über private Investoren erfolgen. Private Initiative sei auch bei der Wohnbebauung im Ort notwendig. Ein Ziel der Bürger sei außerdem eine altersgerechte Infrastruktur mit Mediziner, Lebensmittelversorgung und verstärktem Personennahverkehr. Pausch dazu: Die Stadt kann unterstützen. Aus der Bevölkerung könne eine Initiative oder auch ein Verein für gegenseitige Hilfeleistungen gegründet werden. Weitere Themen sind die Ansiedlung von Betrieben im Ort und die Vergrößerung des Radwegenetzes.

Gerhausen: Die Herstellung des „Plätzlesweg“ mit Eröffnung im Mai 2017, die Pflege von Freiflächen oder auch der Grunderwerb für die Radwegeplanungen seien so gut wie erledigt. Auf der To-do-Liste stehen beispielsweise noch die Suche nach einem Alternativstandort für den Recycling-Container oder auch die Schaffung einer Ortsmitte.

Pappelau/Erstetten: Im Teilort wurde der Bolzplatz verlegt, die Freiflächenpflege verbessert und die Bushaltestelle beim Kindergarten neu gestaltet,wobei ein Buswartehäuschen aufgestellt wurde. Gewünscht wären noch die Wiederbelebung des Backhauses in Pappelau sowie ein Erkundungspfad. Die Erfassung der Wege laufe derzeit. Es soll eine Strecke festgelegt werden.

Seißen/Wennenden: Ein Haken kann an Baumpflanzungen, an Vereinsräume in Wennenden und an den Bebauungsplan für den neuen Kindergarten in Seißen gesetzt werden. Für die Zukunft steht – wie in den meisten Teilorten – die Verbesserung der Radwege auf dem Plan. In Seißen, so ist es gewünscht, soll der Dorfplatz neu gestaltet werden. Das sei allerdings ein langfristiges Aufgabenziel. Wohnbebauung Beurer Weg/Schäferweg, Feuerwehrgerätehaus oder auch Gehwege sind weitere Themen.

Beiningen: Im Rahmen einer Verkehrsschau wurden Themen wie ein sicherer Weg vom Spielplatz, Haltelinien an Kreuzungen und bei der Bushaltestelle behandelt. Die gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung an der Kreuzung Landesstraße 241 sei nicht umsetzbar – die Grundlage mit Blick auf die Gefährdungslage und Lärmentwicklung fehlt. Auch in Beiningen ist ein Radwegekonzept nach Gerhausen gewünscht. Dieses sei in den Planungen des Alb-Donau-Kreises enthalten.

Weiler: Gudrun Pausch berichtete von der Renovierung des Backhauses, der Neugestaltung des Umfelds, der Instandsetzung des Wasserrads an der Dorfquelle sowie des Waaghauses. Eine Sitzbank wurde bei der Ziegelhütte aufgestellt. Mit Blick auf die Aufwertung der Bushaltestelle wurden Gestaltungsmöglichkeiten bei einer Verkehrsschau behandelt. Gewünscht ist eine Informationstafel an der Dorfquelle und dem Rathaus. Das Problem: Es konnten keine genaueren historischen Angaben gefunden werden, mit denen die Tafeln bestückt werden könnten. „Wer also Informationen hat, immer her damit“, so Pausch.

Wir nehmen das Thema der Innenentwicklung nach wie vor aber sehr ernst. Jörg Seibold, Bürgermeister Blaubeuren

Das Fazit: Gudrun Pausch verdeutlichte dem Gremium, dass schon einige Punkte abgearbeitet wurden. Dennoch gelte es, weitere Aufgaben und Projekte zur Innenentwicklung anzugehen. Diese werde Verwaltung und Gremien also weiterhin intensiv beschäftigen. „Wir nehmen das Thema der Innenentwicklung nach wie vor aber sehr ernst“, sagte der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos). Ihn freue vor allem, dass sich die Bürger so rege an der Ausarbeitung und Umsetzung beteiligen. „Da ist eine unheimlich große Mitmachbereitschaft. Die Leute bleiben dran“, lobte er.

So sah es auch Ratsherr Rainer Federle (Freie Wähler): „Die Ausarbeitung zeigt, dass die Stadt das ernst nimmt und die Bürger dahinter stehen.“ Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) dazu: „Es war klar, dass es ein Prozess ist. Entscheidend wird sein, dass auch immer Gedanken transportiert werden. Wir sind gemeinsam gut unterwegs“.

