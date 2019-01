So präsentiert sich Blaubeuren auf der Tourismusmesse CMT

Schwabenseminar, Taschenlampenführung, Kutschenfahrten, Kletterkurse, Tastmodell oder auch Wohnmobilstellplatz: Die Stadt Blaubeuren möchte mit ihren umfangreichen Angeboten auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart punkten. Unter dem Dach des Verbands Schwäbischer Alb Tourismus aber mit eigenem so genannten „Junior-Counter“ wird sich die Kommune präsentieren. „Wir machen es alleine, weil wir viele Themen am Start haben“, so der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) und freut sich, einige der Höhepunkte Blaubeurens „in die Welt“ zu tragen.

Jörg Seibold (links) und Bernhard Rieger freuen sich auf die CMT. Sie haben eine Menge Hinweise auf Höhepunkte in Blaubeuren im Gepäck. (Foto: Scholz)

Neu im Gepäck der Blaubeurer gibt es den Flyer „Blaubeurer Schlagzeilen“, in welchem wichtige Angebote aufgenommen sind, und eine extra gestaltete Postkarte, die unter dem Motto „Erfrischend Blau“ steht und mit welcher dem Gast der CMT gleich ein Erfrischungstuch mitgeliefert wird.

„Wir müssen uns nicht jedes Jahr neu erfinden“, sagt Seibold. Wesentliche Punkte seien das Weltkulturerbe, Erlebnisse und Aktionen in der Innenstadt und natürlich in der Natur. Sieben Tage in der Woche ist die Touristinformation in Blaubeuren geöffnet. „Das bewährt sich sehr“, zeigt das Stadtoberhaupt auf. Mit städtischem Personal geht es auch zur Urlaubs-Messe nach Stuttgart. Mit von der Partie ist außerdem die „Schöne Lau“.

Die „Schöne Lau“ in Blaubeuren. (Foto: Scholz)

Vor Ort soll „mit unseren Klassikern“ geworben werden, verdeutlicht Bernhard Rieger vom Tourismusmarketing der Stadt Blaubeuren. Er zeichnet sich unter anderem auch für die unterschiedlichsten Prospekte verantwortlich: „Blaubeuren entdecken“ mit 25 000 Exemplaren, jener Prospekt rund ums Wandern (15 000 Stück) sowie Gastronomie (5000) oder auch zur GPS-Stadtrallye (5000 Stück). Die kleinen Broschüren werden auch in englischer und französischer Sprache ausgegeben und sind die primären Kommunikationsmedien, die ebenfalls bei der CMT angeboten werden. Die Blaubeurer wollen zeigen, dass sich ein Besuch in ihrer Heimat lohnt. Nicht umsonst gebe es jährlich 1000 Führungen – die Fahrten des Bähnle sind dabei noch nicht eingerechnet.

Das Bähnle fährt durch Blaubeuren. (Foto: Scholz)

Blaubeuren und das Unesco-Weltkulturerbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“: Im ersten Jahr als Unesco-Welterbe hätten sich nicht nur die Höhlen, sondern auch das Urgeschichtliche Museum als Ausstellungsort der ältesten Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit eines hohen Interesses erfreut. Die Angebote wie Welterbeführungen, die ArchäoAkademie und die sonntägliche Steinzeitwerkstatt für Familien seien immer gut besucht. Auch in diesem Jahr soll es weitere Angebote der offenen Welterbeführung geben. Sie finden zunächst immer sonntags um 14.30 Uhr statt – und zwar vom 15. April bis 6. Oktober. Ab dem 17. März zeigt das Urgeschichtliche Museum in der Sonderausstellung „Vergehen und Werden“ den Kreislaufs des Lebens. Geplant ist auch ein Event zum nationalen Welterbetag im Juni.

In Blaubeuren. (Foto: Scholz)

Schwabenseminar: „Do lernsch älles außer Hochdeutsch“ ist das Motto des Blaubeurer Schwabenseminars. In einem zweistündigen Intensivkurs können Einheimische, aber auch „Reigschmeggde“ einiges über die Kehrwoche, Spätzle mit Soß, schwäbischer Sparsamkeit und den Älbler erfahren.

Führungen: Lob für die Vielzahl an Führungsangeboten gibt es von Seibold. So auch für die neueste Taschenlampenführung durch die dunkle Klosteranlage. Die spätgotischen Kunstschätze des Klosters wie der Hochaltar oder auch das Chorgestühl würden ganz anders wahrgenommen.

Unterwegs durch die Stadt: Für Rätselfreunde, Kombinierer und Schlaufüchse hat Blaubeuren eine GPS-Stadtrallye konzipiert. Teilnehmer – ob jung oder alt – können an festgelegten Stationen knifflige Aufgaben lösen. „Das Tolle ist, dass daran auch große Gruppen mit bis zu 200 Personen teilnehmen können“, stellt der Bürgermeister heraus.

Die Felsen hinauf: Rund um Blaubeuren bieten 30 Felsen Klettermöglichkeiten. Für Einsteiger und Fortgeschrittene biete die Bergschule „Alpinwelten“ Kurse an.

Seine Umgebung ertasten: Blaubeuren arbeitet weiter an der Barrierefreiheit. Blinde und Sehende können beispielsweise gleichermaßen am Tastmodell auf dem Kirchplatz fühlen, wo was in der Stadt zu finden ist.

Wohnmobilstellplatz: Für Touristen, die mit Wohnmobil anreisen, ist Blaubeuren auch vorbereitet. Jüngst wurden in der Nähe des Hallenbades am Dodelweg 16 Stellplätze modernisiert. Der Wohnmobilstellplatz ist nun mit Ver- und Entsorgungsanlagen, Strom, freiem WLAN, Informationstafeln und Ticketautomaten ausgestattet. „Wir hören von überall positive Rückmeldungen – auch über die Bewertungsportale“, sagt Jörg Seibold.

„Wir haben also eine ganz schöne Menge vorzuzeigen“, fasst der Blaubeurer Bürgermeister mit Blick auf die Angebote zusammen und fügt an: „Die CMT wird für Blaubeuren sicherlich wieder gut“.

