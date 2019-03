So lebten einst die Mönche im Kloster Blaubeuren

Es ist dunkel. Durch die Fenster des Klosters Blaubeuren lassen sich noch einige Konturen erkennen. Am Himmel glitzern die Sterne. Das Rauschen des Klosterbrunnens ist zu hören. Dann folgen Schritte. Susanne Kuhn-Urban heißt die Teilnehmer zu einer besonderen Führung willkommen. Nur mit der Taschenlampe „bewaffnet“ stellt die Klosterführerin Gebäude und Geschichte vor. Sie nimmt die Teilnehmer auf eine Reise durch die Zeit mit, die die Gäste durch die Dunkelheit mit ganz anderen Sinnen erleben.

Fehlendes Wasser auf der Alb

Es geht zurück in das Jahr 1080. Ein Kloster soll in Egelsee bei Westerheim durch die Pfalzgrafen von Tübingen aufgebaut werden. Das Problem? Auf der Alb gibt es kein Wasser. So fügt es sich, dass der Konvent 1085 nach Blaubeuren verlegt wird. Das Benediktinerkloster wird gegründet; die Klosterkirche 1124 geweiht.

Nach einem Brand wird ein Neubau nötig: Das Kloster wird 1466 neu gebaut. 1535 kam dann aber die Reformation. Mönche wurden vertrieben, andere kamen. „Letztlich wurde es dann evangelisch“, erzählt Kuhn-Urban. Eine Klosterschule wurde eingerichtet, heute gibt es das evangelische Seminar. Dieses ist Gymnasium und Internat des Landes und der evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Blick aus dem Kreuzgang. (Foto: Scholz)

Die Führung startet im Kreuzgang. In diesem wurden Prozessionen abgehalten – von den geweihten Mönchen, die wenig Freiraum hatten. Nicht nur das: Sie hatten auch einen sehr straffen und strukturierten Tagesablauf. Bereits um 0.30 Uhr in der Nacht wurde gebetet. Danach durften die Mönche bis 6 Uhr zu Bett gehen. Dann schlossen sich weitere Gebete, das Lesen der Kapitel und die Arbeit an. Um 12 Uhr stand nach dem Gebet die Mittagsmahlzeit an. „Die Anzahl der Mahlzeiten war vom Sozialstand abhängig. Für die Mönche gab es meist zwei Mahlzeiten – außer in Fastenzeiten. Dann gab es nur eine Mahlzeit“, berichtet Kuhn-Urban. Die Teilnehmer versuchen, sich vorzustellen, wie es ist, in den nicht beheizten Räumlichkeiten das halbe Pfund Brot zu verspeisen. Gebet, Abendessen und Gesang an die Gottesmutter: Nach 18 Uhr ging es für die Mönche zu Bett.

Brunnen ist wichtig

Für die Teilnehmer an der Führung geht es indes weiter. Das Rauschen des Brunnens wird lauter. „Der Brunnen war das Wichtigste, damit die Mönche autark waren“, zeigt die Klosterführerin auf. Gegenüber dem Brunnen liegt der Speisesaal. Vom Brunnen führt Kuhn-Urban die 20 Gäste nach draußen. Sie leuchtet mit der Taschenlampe und erklärt den Klostergarten, der eigentlich ursprünglich nicht in das Innere des Klosters gehörte. Heil- und Küchenkräuter: Die Mönche pflanzten an, was gebraucht wurde. Nach dem Klosterplan von St. Gallen liegt die Kirche im Norden, damit sie wenig Schatten wirft. Im Osten ist der Schlafsaal zu finden – das Dorment, in dem heute auch Konzerte abgehalten werden. Im Süden ist das Refektorium, also der Speisesaal, angeordnet. Im Westen erstrecken sich Abtsflügel und Verwaltungsgebäude.

Kalte Wände ertasten

Manche Führungsteilnehmer ertasten die kalten Wände, als es zur Petrikapelle weitergeht. Sie verbindet den Kreuzgang mit der Klosterkirche. Dort ist auch ein Modell des im Kloster befindlichen, original gotischen Hochaltars. Im geschlossenen Zustand zeigt er die Passionsgeschichte. Einmal aufgeschlagen offenbart sich die Geschichte von Johannes dem Täufer. Die dritte Schicht wiederum wird zu hohen Festtagen aufgeklappt. Der Hochaltar wurde 1493 von der Ulmer Schule gebaut. Er sowie das Chorgestühl sind laut Kuhn-Urban eigentlich überdimensioniert, verdecken sie doch Teile der Apostel-Figuren. „Aber der Hochaltar ist einfach prächtig“, sagt sie und erhält die Zustimmung ihrer Gäste, die staunend in die Höhe blicken. Dass der Hochaltar die Reformation „überlebte“, sei außerdem ein „Wunder“. Jetzt habe dieses besondere Zeitzeugnis allerdings mit dem Holzwurm zu kämpfen.

