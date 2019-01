So fühlen sich die Blaubeurer auf der Urlaubsmesse

Die Stadt Blaubeuren ist bei der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart dabei. Noch bis zum Wochenende zeigt die Kommune, warum ein Besuch in der Blautopf-Stadt lohnt. Das kommt bei den Gästen an, so Bernhard Rieger, der bei der Stadt Blaubeuren für das Tourismusmarketing zuständig ist. Er zeigt sich von der CMT begeistert: „Es gibt einen sehr hohen Besucherandrang. Wir haben schon viel positives Feedback bekommen“, erzählt er. Der Absatz an Blaubeurer Broschüren sei gleichbleibend zu vorangegangenen Teilnahmen geblieben. „Wichtig ist, dass wir wahr genommen werden. Die Besucher können uns verorten“, berichtet Rieger und fügt an: „Mit unseren Neuheiten kommen wir ins Gespräch.“

Lebensfroh und peppig

Ein richtiger „Eisbrecher“ sei die Postkarte zum Blautopf samt Erfrischungstuch. „Über die Erfrischung freuen sich alle. Die Karte ist aber auch lebensfroh und peppig. Sie kommt gut an und wird gerne mitgenommen“, freut sich Rieger. Er ist sich sicher, dass die 2000 zur Verfügung stehenden Karten mit Ende der CMT vergriffen sind. Das Besondere: „Wir übergeben die Karten persönlich. Es ist also ein direkter Kontakt.“ Mit solchen „Mitteln“ käme man außerdem schnell ins Gespräch. Vom Schwitzen gehe es dann über zum Thema Wandern. „Dann kann man noch die Wanderkarte ausgeben“, zeigt Rieger auf und erklärt weiter: „Und weil man nicht nur wandert, kommt man dann mit den Besuchern über das Thema Tourismus ins Gespräch.“

Besuch bei der CMT: SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (Roter Pullover) zusammen mit Landtagskollege Martin Rivoir, Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold, Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh und der Schönen Lau am Stand der Stadt Blaubeuren. (Foto: Drenovak)

Schwabenseminar, Taschenlampenführung, Kutschenfahrten, Kletterkurse, Tastmodell oder auch Wohnmobilstellplatz: Neu im Gepäck der Blaubeurer gibt es den Flyer „Blaubeurer Schlagzeilen“, in welchem wichtige Angebote aufgenommen sind. Letztlich müsse sich die Stadt nicht jedes Jahr neu erfinden. Wichtige Themen und damit „Klassiker“ der Stadt Blaubeuren seien das Weltkulturerbe, Erlebnisse und Aktionen in der Innenstadt und natürlich in der Natur.

Für jeden Gast – ob in der Gruppe oder alleine reisend – könne in Blaubeuren etwas dabei sein. Das, so Rieger, zeigen die Blaubeurer an ihrem so genannten „Junior-Counter“ auf der CMT.

