Sightsee-Hopping mit dem 9-Euro-Ticket: Hierher lohnt sich eine Fahrt besonders

Noch bis Ende August gilt das 9-Euro-Ticket. Es lohnt sich auch, das Ticket jetzt im Sommer für Ausflüge in der Region zu nutzen. Ein Sommer, ein Ticket – auch die Schwäbische Alb lädt für nur neun Euro pro Monat noch bis Ende August 2022 kleine und große Urlaubsgäste zu sich ein.

Einmal mit der Bahn durch den (Schwäbischen) Grand Canyon oder vorbei an den Höhlen des UNESCO-Welterbes Eiszeitkunst: Pünktlich zu den Sommerferien in Baden-Württemberg ein paar der schönsten 9-Euro-Ticket-Strecken der Schwäbischen Alb.

Glitzernder Blautopf

Mit der Schwäbische Alb Bahn kann man von Ulm nach Gammertingen fahren. Kaum hat man es sich in der Bahn gemütlich gemacht, lohnt es sich, den Zug schon wieder zu verlassen: Wer einmal vor dem Blautopf mit seinem tiefblauen Wasser gestanden hat, wird wissen warum.

Die Karstquelle, gelegen in der pittoresken Fachwerkstadt Blaubeuren, ist einfach magisch. So auch das schmucke Schmiechtal nahe Schelklingen, durch das es als Nächstes geht und das mit seinen Felsen, saftigen Wiesen und Wacholderheiden Alb pur präsentiert.

In Münsingen lohnt sich ein Abstecher auf den ehemaligen Truppenübungsplatz mit den Resten eines umgesiedelten Dorfes und in das historische Alte Lager mit dem Biosphärenzentrum des durch die UNESCO anerkannten Biosphärengebietes Schwäbische Alb.

Der direkt an der Bahnstrecke gelegene Kohlstetter Bahnhof lädt zu einer Stärkung ein. Im historischen Haupt- und Landgestüt Marbach im Großen Lautertal kommen Pferdefans voll auf ihre Kosten und im ALB-GOLD-Kundenzentrum in Trochtelfingen kann das wichtigste, goldgelbe Grundnahrungsmittel der Schwaben eingekauft oder bei der Produktion über die Schulter geschaut werden.

Rauf aufs Münster

Auch mit der Filstalbahn von Ulm über Geislingen an der Steige nach Göppingen gibt es bei einem Ausflug viel zu entdecken. Rekordverdächtig geht’s von Ulm gen Filstal: Das Ulmer Münster, die mit 161,53 Metern höchste Kirche der Welt, schaut den aus dem Hauptbahnhof abfahrenden Zügen lange hinterher, ehe kurz vor Geislingen an der Steige plötzlich das Tempo auf etwa 70 Kilometer pro Stunde verlangsamt werden muss und sich die Züge bedacht das Rohrachtal hinabschlängeln.

Passiert wird die Geislinger Steige, seit ihrer Fertigstellung 1850 mit bis zu 22,5 Prozent Steigung die steilste ohne Zahnradtechnik überwundene Strecke der Bundesbahn.

Zwischen Fünftälerstadt, Bier und barockem Kloster

Auf der Fahrt in die Fünftälerstadt Geislingen eröffnet sich ein spektakulärer Blick ins untere Filstal, das bis Göppingen auch einen Blick auf die Drei Kaiserberge erhaschen lässt. Wem der Sinn nach einem kulinarischen Ausflügle steht, die oder der steigt in Süßen aus, um in der Schlater Manufaktur Jörg Geiger in die faszinierende Welt alter Obstsorten einzutauchen oder im Hotel Burg Staufeneck hoch über Salach faszinierende Sonnenuntergänge samt einem guten Gläschen Wein genießen.

In der Stauferstadt Göppingen dann bietet sich ein Besuch bei den „kleinen“ Zügen an: Das Erlebnismuseum Märklineum erzählt die Geschichte des Modellbahn-Weltmarktführers Märklin.

Unterwegs im Zug von Ehingen nach Riedlingen fasziniert alleine schon die schöne Landschaft. Bier, ein prächtiges Kloster und ein kleines Örtchen direkt aus dem Bilderbuch – die Zugfahrt von Ehingen nach Riedlingen mag nur etwa 20 Minuten dauern, aber zu sehen gibt es einiges.

Und die Donau ist ständige Begleiterin: Aus der Bierkulturstadt Ehingen, die für Freundinnen und Freunde des Hopfensafts etwa einen zertifizierenden Bierwanderweg und fünf familiengeführten Traditionsbrauereien zu bieten hat, geht es vorbei am Badesee „Heppenäcker“ und dem barocken Kloster Obermarchtal, ehe der Fotoapparat in Rechtenstein von ganz alleine aus der Tasche wandert.

Die Ruine der Burg Rechtenstein, sowie die katholische Filialkirche St. Georg liegen filmreif nebeneinander aufgereiht auf einem Felsen. In Riedlingen angekommen, lohnt sich ein Besuch des Hängegarten im Stadtteil Neufra oder in der Zwiefaltendorfer Tropfsteinhöhle, deren Zugang sich im Keller des Brauereigasthofs Blank befindet.