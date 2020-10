Sieben neue Auszubildende starteten bei Rehm in Blaubeuren

Für viele Nachwuchskräfte hat Anfang September ein neuer Lebensabschnitt begonnen: der Start ihrer Ausbildung. Auch bei Rehm Thermal Systems in Blaubeuren-Seißen haben sieben junge Erwachsene ihre Ausbildung in verschiedenen Berufen gestartet. Zwei angehende Industriekaufleute, drei Mechatroniker, ein Fachinformatiker für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung sowie eine Fachkraft für Lagerlogistik: Auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie setze Rehm Thermal Systems auf selbstausgebildete Nachwuchskräfte.

Im Fokus der Ausbildung stehen neben all den fachlichen Elementen auch Dinge wie Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit: So wird den Auszubildenden bereits von Anfang an ermöglicht, selbst Verantwortung zu übernehmen und kleinere Projekte zu realisieren. Für die angehenden Mechatroniker wurde beispielsweise ein eigener Bereich eingerichtet, in dem sie kleine Anlagen selbst konzipieren und realisieren können.

„Wir freuen uns über unsere neuen Nachwuchskräfte und geben unser Bestes, ihnen eine lehrreiche, abwechslungsreiche und vor allem zukunftsträchtige Ausbildung zu ermöglichen“, sagt Manuela Sebabi, Ausbildungsleiterin bei Rehm Thermal Systems für die kaufmännischen Auszubildenden. „Es ist immer wieder spannend, die Auszubildenden auf ihrem Weg durch die Ausbildung zu begleiten und ihnen in diesen ersten Jahren ihres Berufslebens all die Erfahrung, Kompetenz und das Wissen mitzugeben, das in unserer Firma seit 30 Jahren täglich gelebt wird.“

Eine fundierte Ausbildung und die Förderung junger, engagierter Menschen sei schon seit vielen Jahren fest in der Unternehmensphilosophie von Rehm Thermal Systems verankert. Mit den neuen Auszubildenden beschäftigt die Rehm Group bei Rehm Thermal Systems und Rehm BlechTec nun insgesamt mehr als 25 Auszubildende in sieben Ausbildungsberufen sowie zwei dualen Studiengängen.

Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2021 hat bereits gestartet. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.rehm-group.com. Die Firma Rehm zählt laut eigener Mitteilung als Spezialist im Bereich thermische Systemlösungen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung elektronischer Baugruppen.