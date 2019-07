Der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold ehrte verdiente Ratsmitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement:

10 Jahre: Hartmut Kayser-Schlumpberger (Asch), Judith Wolf (Beiningen), Walter Breitinger (Beiningen), Günter Allgaier (Pappelau), Gert Wich (Pappelau), Hermann Zeller (Pappelau), Michael Pfetsch (Seißen), Jochen Daur (Sonderbuch), Manuel Ott (Sonderbuch), Erika Schermaul (Gemeinderat), Johannes Schneider (Gemeinderat) und Martin Vonier (Gemeinderat).

20 Jahre: Christof Söll (Sonderbuch), Stephan Buck (Weiler), Ingrid Romolo (Weiler), Hermann Stolz (Weiler), Reiner Baur (Gemeinderat), Friedrich Bohnacker (Gemeinderat).

25 Jahre: Werner Eckhardt (Pappelau), Hans-Jörg Fülle (Pappelau), Barbara Rüd (Seißen), Hans Bucher (Gemeinderat), Hans-Jörg Kuhn (Gemeinderat), Christel Seppelfeld (Gemeinderat) und Ursula Sigloch (Gemeinderat).

30 Jahre: Margarete Lehle-Mack (Asch) und Klaus Gerster (Beiningen) sowie Rainer Federle (Gemeinderat).

40 Jahre und mehr: Otto Kröner (Asch) für 44 Jahre Ortschaftsrat und 25 Jahre Gemeinderat sowie Erich Straub für 44 Jahre Gemeinderat.

Politik, so Jörg Seibold, lebt nicht davon, dass man sich verdrossen von ihr abwendet. Es gehe darum, gerade auch in der Kommunalpolitik, mindestens zu wählen, sich inhaltlich einzubringen oder auch zur Wahl zu stellen – ohne engagierte Bürger wären keine kommunalen Entscheidungen machbar. Das System der repräsentativen Demokratie würde in Blaubeuren sonst kollabieren.

„Ich bin Ihnen allen, die Sie sich – teils seit langen Jahren – mit Leidenschaft und Herzblut für Ihre Heimat und Ihre Anliegen engagieren, sehr dankbar. Sie bekennen Farbe, stehen für eine Meinung und vertreten diese. Sie nehmen sich Zeit, Kraft und manchmal auch Frust in Kauf, um sich für unser Blaubeuren mit seinen Dörfern einzusetzen“, sagte der Bürgermeister.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg ehrt diesen kommunalpolitischen Einsatz im Ehrenamt – mit einer Ehrennadel und auch einer Ehrenstele. Seibold lobte die sachlichen Debatten und das Bestreben, gemeinsam das Beste für die Stadt mit ihren Ortschaften zu erreichen. Dazu gehöre Vertrauen.