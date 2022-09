Seniorin erkennt einen Betrugsanruf

Telefonbetrüger sind derzeit wieder im Alb-Donau-Kreis aktiv. Zuletzt schockierte ein solcher Anrufen am Dienstag eine Seniorin in Blaubeuren. Gegen 13.45 gab sich ein Betrüger als Polizist bei einer Seniorin im Blaubeurer Stadtteil Weiler aus. Der Mann erzählte der 79-Jährigen die Lügengeschichte über einen Unfall der Tochter und dass dabei Menschen ums Leben gekommen seien. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter gegen Kaution freizukaufen, forderte der Täter Geld und Schmuck. Die Seniorin durchschaute die Betrugsmasche und legte auf. Danach rief sie bei ihrer Tochter an. Die deckte den Betrug auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei weist darauf hin, dass sie Angehörige nie per Telefon informiert, sondern immer persönlich. Außerdem bitten Polizisten nie um Bargeld oder Wertsachen.