Die Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Blaubeuren findet am Sonntag, 11. Dezember, ab 13 Uhr, in der Stadthalle Blaueuren statt. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 75 Jahren, die einen gemütlichen vorweihnachtlichen Seniorennachmittag verbringen wollen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Gäste sollten aber nicht vergessen, ihre Kaffeetasse und ihren Kaffeelöffel mitzubringen. Das Programm beginnt um 13.30 Uhr mit einem Musikstück von den Aachtal-Musikanten und einer Begrüßungsrede. Vorgesehen sind außerdem eine Theatervorführung von Dein Theater, Stuttgart sowie M usik und Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern. Für die Hin- und Rückfahrt sind wieder Busse organisiert, die wie folgt an den ortsüblichen Bushaltestellen abfahren: Omnibus Mann, 12.30 Uhr Wennenden, 12.45 Uhr Seissen und 12.50 Uhr Steigziegelhütte; Omnibus Mann 12.40 Uhr Lamm Asch, 12.45 Uhr Rathaus Sonderbuch und 13 Uhr Bahnhof Blaubeuren; Omnibus Mann 12.30 Uhr Erstetten Ortsmitte, 12.35 Uhr Pappelau auf der Lichs, 12.40 Uhr Beiningen Ortsmitte, 12.50 Uhr Gerhausen Hauptstraße und 12.55 Uhr Weiler Forellenfischer. Die Rückfahrt am Graben erfolgt um 16.45 Uhr zu den Zustiegsorten.