Sekundenschlaf führt zu Unfall

Glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch in Blaubeuren ausgegangen. Kurz nach 12 Uhr fuhr laut Mitteilung der Polizei ein 52-Jähriger auf der Bundesstraße 28 von Ulm her in Richtung Blaubeuren. Schon unterwegs sei das Auto einem Zeugen aufgefallen – Der Audi kam mehrmals auf die Gegenspur. Bei Altental dann fuhr der Audi komplett nach links. Dort rammte er die Leitplanke. Der 52-Jährige am Steuer blieb laut Polizei zum Glück unverletzt. An seinem Auto und der Leitplanke entstand Sachschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der 52-Jährige am Steuer eingeschlafen ist. Deshalb erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige.

Tipp der Polizei: Nach längerer Fahrt werde jeder müde. Ein Fahrerwechsel sei dann die beste Lösung. ’Ansonsten sollten Fahrzeugführer rechtzeitig, spätestens alle zwei Stunden, eine Pause von einer Viertelstunde einlgegen und wenn möglich auch das Fahrzeug verlassen.