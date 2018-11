Seine Skulpturen sollen „eindeutig und ehrlich“ sein

Die Ausstellung des Blaubeurer Künstlers Dieter Gassebner in der Sparkasse ist eröffnet. Kunst aus Betonarmierungen, diesen Gitterstäben, die zur Stabilisierung in den Beton mit eingegossen werden? Ja, das geht – zumindest wenn man Dieter Gassebner heißt. Das Material hat er zufällig in einer Werkstatt gesehen, sich ein paar Stäbe erbeten und dann zu Hause angefangen damit – wie er selber sagt – „herumzuspielen“. Zu dem Spiel kam viel Arbeit, denn ein neues Material zu beherrschen, ist mühsam. Seine Erfahrungen und sein Wissen als Lehrer für Gestaltung, Form und Grafik flossen ein. Es entstanden farbintensive Skulpturen, die sich beim Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln zu verändern scheinen. „Für mich ist eine Skulptur eine dreidimensionale Grafik“, so Dieter Gassebner.

Freier Eintritt zur Ausstellung

Die Ausstellung ist bis zum 14. Dezember montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr, montags und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 13.30 bis 17 Uhr in der Blaubeurer Filialdirektion der Sparkasse zu sehen. Der Eintritt ist frei.

In den vergangenen Jahren war Dieter Gassebner vor allem für seine aus Beton gegossenen Schleifen bekannt. Auch auf diese Form war er zufällig gestoßen – als er biegsame Wasser- und Lüftungsrohre in die Hand nahm und ihm die Idee kam, diese Formen wiederzugeben. So sind auch die aktuellen Skulpturen gesägt, geschnitten, neu zusammengesetzt, geschweißt, abgestrahlt und lackiert. Wie bei all seinen Arbeiten steht für Gassebner die Ästhetik im Vordergrund. „Meine Arbeiten sind kommentarlos, sie sollen nichts erklären und erfordern keine Interpretation. Eindeutigkeit und Ehrlichkeit jeder Arbeit ist mir äußerst wichtig und steht obenan.“