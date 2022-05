Segelflieger stürzt bei Sonderbuch ab

Segelflieger misslingt die Landung. Am Samstagmittag, gegen 17.20 Uhr, setzte ein Flieger des örtlichen Vereins in Sonderbuch mit seinem Segelflieger zur Landung an.

Pilot hatte den Flug zu hoch angesetzt

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 60-jährige Pilot den Anflug zu hoch angesetzt. Dadurch verlängerte sich die Landung über das Ende der eigentlichen Landefläche hinaus. Der Flieger geriet in eine Streuobstwiese und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Bei der Feuerwehr wurden Abteilungen von Sonderbuch Asch sowie zwei Kleinschleifen der Abteilung Stadt zu dem Flugunfall gerufen, wie Pressesprecherin Viktoria Geprägs in einem Facebook-Post mitteilte.

Bis die Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen versorgten Ersthelfer den verletzten Pilot, der noch selbstständig aus dem Wrack austeigen konnte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Pilot mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gefahren, die er noch am Abend wieder verlassen konnte.

Vereinsangehörige bergen Flugzugteile

Die Flugzeugteile wurden durch die Vereinsangehörigen geborgen. Die Schadenssumme wird mit 25 000 Euro angegeben. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Ehingen.