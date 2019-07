Schwerer Unfall durch zu hohe Geschwindigkeit: Ein 23-Jähriger fuhr am Freitagabend gegen 20.40 Uhr vom Blaubeurer Ortsteil Asch auf der Kreisstraße 7406 nach Bermaringen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er laut Polizei in einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit seinem Audi gegen einen entgegenkommenden Suzuki.

Der 46-jährige Fahrer des Suzuki wurde schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gefahren. Der Fahrer und sein Beifahrer des Audi blieben unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro; am Suzuki in Höhe von 5000 Euro. Die Kreisstraße war bis 23.30 Uhr voll gesperrt.