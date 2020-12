Schwäbische Sparsamkeit ermöglicht musikalischen Blick 600 Jahre zurück

Im Jahr 1420 ist das Heilig Geist Spital Blaubeuren gegründet worden. Anlässlich dieses Jubiläums hat sich in diesem Jahr das Urgeschichtliche Museum (Urmu), das in den Räumen des Spitals untergebracht ist, auf die Spuren der Geschichte des Gebäudes begeben. Und dabei einen besonderen Fund gemacht: Rechnungs- und Lagerbücher des Spitals aus dem 17. Jahrhundert waren in Pergamente mit Notenschrift eingeschlagen. Das Erstaunliche: Es handelt sich um Choralhandschriften aus den Anfängen des Spitals.

Wie diese Noten klingen, ist nun auf einer CD zu hören: „In Gottes Namen fahren wir – Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Heilig Geist Spital Blaubeuren“ heißt die CD. Sie wurde vom „Karolus Magnus Ensemble“ unter Leitung des Augsburger Musikwissenschaftlers Hans Ganser eingespielt und wird vom kommenden Samstag an im Museumsshop des urmu verkauft. „Wir finden die ganze Geschichte wundervoll“, sagt Stefanie Kölbl, geschäftsführende Direktorin des Urmu. „Nur weil jemand vor ein paar hundert Jahren schwäbisch sparsam war und Pergament recycelt hat, halten wir jetzt Noten in Händen, die uns nachempfinden lassen, wie eine Messe in der Kapelle unseres Spitals abgehalten wurde.“

Historiker entdeckt Notenblätter

Historiker Stephan Buck wurde bei Recherchen im Stadtarchiv Blaubeuren auf die besonderen Einbände aufmerksam. Musikwissenschaftler Hans Ganser hatte dann die gefundenen Handschriftenfragmente genauer unter die Lupe genommen. Der Experte für Musik des Mittelalters erkannte in den Schriften die Noten der „gotischen Hufnagelnotation“ mit Fragmenten bekannter sakraler Gesangsstücke. Nun suchte Ganser gezielt weitere Musikstücke, die vor 600 Jahren in Blaubeuren gesungen und musiziert worden sein könnten. Die Stücke, die er zusammentrug, stammen aus unterschiedlichen Bibliotheken: geistliche Lieder zu Prozessionen und Pilgerlieder etwa.

Musik jetzt auf CD

Weitere Quellen aus dem Umfeld des Spital-Stifters Hans Russ verweisen überdies darauf, dass auch mehrstimmige vokale Praktiken im Blaubeurer Spital sehr wahrscheinlich waren. Auf der CD ist eine Auswahl dieser Stücke vom Gregorianischen Choral über unterschiedliche geistliche Lieder bis hin zu Beispielen früher Mehrstimmigkeit zu hören. Hinzu kommen Eindrücke, wie das „weltliche“ Musizieren in den Wohnräumen der Spitalbewohner geklungen haben mag – auf nachgebauten Instrumenten wie einer Flöte aus dem Schienbein eines Schafes oder dem Horn einer Gämse.