„bissFest“ lockt mit Foodtrucks und Speisen aus aller Welt

Der Sommer ist die schönste Zeit: Jetzt, wo es langsam richtig warm wird und Sonne satt gibt, geht es auch wieder mit verschiedenen Festen in der Region los. In Blaubeuren findet in diesen Tagen das vierte Blaubeurer „bissFest“ statt und dürfte besonders Gourmetfans mit einer bunten Vielfalt an Gerichten erfreuen. Im vergangenen Jahr musste das Street-Food-Event drei Mal wegen schlechten Wetters verschoben werden. Heuer sollte das Wetter der vierten Auflage des Food-Festivals aber keinen Strich durch die Rechnung machen und die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher.

Kulinarische Gerichte aus der ganzen Welt

Der sommerlich geschmückte Pausenhof der Blautopfschule wird sich auch dieses Mal wieder in ein Genussparadies verwandeln und ermöglicht eine kleine kulinarische Weltreise durch verschiedene Länder. Es gibt wieder eine Vielzahl an Foodtrucks und Ständen mit Köstlichkeiten aus der ganzen Welt, von süß bis deftig, von schwäbischer Küche hin bis zu exotischen Asia-Nudeln. Aber auch verschiedene Live-Bands aus ganz Deutschland mit Rock, Pop und Swing sowie verschiedene Bars sorgen für die richtige Stimmung. Für Kinder ist ebenfalls wieder einiges geboten: Sie können sich auf der Hüpfburg austoben, können sich in kleine Löwen und Feen beim Kinderschminken verwandeln oder mit dem Kinderkarussell fahren.

Live-Musik und Bühnenprogramm sorgt für gute Stimmung

Das Food-Event startete schon am Donnerstag und dauert noch bis zum Sonntag, 19. Juni. Mit dem Betrieb der Bars und Foodtrucks geht es jeweils um 11 Uhr los. Das Festzelt mit verschiedenen Live-Bands und einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne lädt ebenfalls zum Verweilen und vor allem zum Genießen ein. Am Freitag und Samstag spielen jeweils um 19.30 Uhr Live-Bands wie die Band Orange Fuel, die am Samstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr auftritt.

Süße und deftige Gerichte mit 11 Foodtrucks

Insgesamt elf Foodtrucks laden zum Probieren der verschiedenen Köstlichkeiten ein: Bei La Mamada gibt es mexikanisches Essen, bei Wok Me Wokspezialitäten, die Grillhütte sorgt mit schwäbischen Spezialitäten für Gaumenfreuden, bei Süßwaren Schönhofer gibt es verschiedene Früchte in Schokolade, BB-Baumkuchen bietet Langos in herzhaften und süßen Variationen sowie Baumkuchen an, bei Kreischer’s Kartoffelhütte gibt es knusprige Spiralkartoffeln, Kartoffelchips und Kartoffelecken mit verschieden Dips, Burger und Pommes bietet Harry Burger Truck an, Mr Poffertjes lässt Fans von Süßem jubilieren bei Minipancakes mit verschiedenen Toppings, spanische Churros gibt es bei Churros, italienisch wird es bei Lu Cappuccio mit Pizza und Pasta, Corn Dogs und wilde Fritten verkauft die Fritteria und rote Wurst sowie Hähnchen gibt es bei Margaritas Rolling Kitchen.