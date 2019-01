Schulbus rammt Auto – Schüler und Fahrerin verletzt

Zwei Leichtverletzte und rund 30 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Dienstagmorgen in Blaubeuren.

Gegen 7.20 Uhr war nach Polizeiangaben ein 52-Jähriger mit einem Schulbus unterwegs. Der Mann fuhr aus dem Busbahnhof in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er von links einen PKW. Mit diesem war eine 25-Jährige in Richtung Gerhausen unterwegs. Im Bus waren etwa 20 Kinder. Davon erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen ein zwölfjähriges Mädchen leichte Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei aus Blaubeuren (Telefonnummer 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Bus auf 20 000 Euro und am Auto auf 10 000 Euro.