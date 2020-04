Schon wieder der: Mann ohne Führerschein fährt Auto – Polizist erkennt ihn

Ein gutes Gedächtnis hat ein Polizist am Donnerstag in Blaustein bewiesen. Er erkannte einen 38 Jahre alten Mann am Steuer eines Autos wieder, den er schon einmal anzeigen musste, weil dieser gar keinen Führerschein hat – und trotzdem Auto fährt.

Nach Angaben der Polizei war der 38-Jährige gemeinsam mit seiner Fau mit dem Auto auf der Ulmer Straße unterwegs, als er dem Polizisten begegnete, der ihn bereits kannte.

Dem 38-Jährigen bringt das jetzt eine erneute Strafanzeige ein. Und auch seiner Ehefrau: Sie hatte ihm die Fahrt erlaubt.