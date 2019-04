Schizophrenie hat viele Gesichter

Insgesamt zehn Bauchredner sind angetreten bei der Bauchredner-Gala am Samstagabend in Blaubeuren. Sie war der Abschluss des Bauchrednerfestivals, das über drei Tage stattfand und mehrere Workshops beinhaltete.

„Bauchreden ist keine Hexerei, sondern eine facettenreiche Sparte der Kleinkunst“, sagte Markus Winter, der die Moderation des Abends inne hatte. Und weiter: „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, ein kleiner Verein, der versucht, eine alte Kunst am Leben zu erhalten.“

Es ging beim Workshop und dem Festival, abgesehen vom kollegialen Austausch, auch um die Ideenentwicklung neuer Figuren und Bühnennummern, um die Stimmenfindung und natürlich die Bühnenpräsenz. Unterstützt wurde Winter von zwei seiner Bühnenfiguren: von Gaston, der Fledermaus, und zum anderen vom Ur-Man. Witzig und kompetent führte Winter durch den kurzweiligen Abend. Die zehn Bauchredner zeigten mit ihren Figuren die verschiedensten Facetten des Bauchredens, die Kunst, Humor zu spielen.

„Zwei Wesen in einer Brust“

„Man sollte als Künstler bereit sein, sich mit seiner Hand oder sich selbst zu unterhalten. Dazu gehört eine gute Portion Schizophrenie“, so Winter. Und wie gut die Kollegen diese Kunst der „mindestens zwei Wesen in einer Brust“ beherrschen, zeigten sie an diesem Abend eindrücklich. So zu Beginn gleich Steffen Bistry und sein Schweinehund Rudi. „Seht ihr, ich bin schon ein bisschen schizophren, ich spiel’ ja noch mit Puppen.“ Die Interaktion von Künstler und Puppe mit einem zu erahnenden Eigenleben, machten deutlich, dass es harte Übung ist, das Spiel völlig unvorhergesehen und spontan wirken zu lassen, Interaktion mit dem immer neuen Publikum inklusive. Stefan Schenke aus Brunsbüttel und sein wiederentdeckter Teddy zeigten dies ebenso eindrücklich wie humorvoll. Die Handpuppen ähnlichen Figuren entwickelten ein Eigenleben und brachten so das Publikum zum Lachen – und ihren Bauchredner mit peinlichen Enthüllungen in die Bredouille.

Die Puppen von Jürgen Kellner zeigten eine weitere Facette des Spiels, sind doch seine Figuren noch deutlich schwieriger zu bedienen. Er zeigte die alte Handwerkskunst mit größerem Bewegungsmuster und noch mehr Möglichkeiten. Kellner war bereits in Las Vegas aufgetreten und stellte dem Publikum nicht nur den Flirtmeister „Hans den Allerersten“, sondern auch Gesangskünstler „Heinrich Johann“ vor. Der Mann mit den Schnecken, Heinrich aus Dänemark alias Manfred der Werner (Manfred Werner), hatte die allerliebste Zora dabei. Werner baut nicht nur seine Puppen selbst, sondern wurde im Laufe der Zeit zu einem der ganz großen Puppenentwickler. Die singende Schnecke Zora war mit ihrem ganzen Haus angereist. „Warte mal, an meinem Hintern wird’s warm, ich glaub, ich hab’ den Herd angelassen“ oder „mein Lieblingsessen sind Franzosen in Knoblauchbutter“ waren Lacherfolge auf ganzer Linie. Eddy Steinfatt und sein Affe Cheeta waren mit ihren flotten Sprüchen und köstlicher Zwiesprache, Interaktion und Wortgefechten ebenfalls eine bunte Attraktion.

Sie torkelten auf die Bühne

Nach der Pause wurde es richtig deftig. Penner „Luigi“ alias Ludger Gärtner und sein schräger Vogel torkelten durchs Publikum auf die Bühne, zogen vom Leder und verschwanden anschließend weinselig in der Dunkelheit der Saalreihen woher sie gekommen waren. Dietmar Belda „Didibel“, Vorsitzender der Bauchrednerfreunde und einer der ersten Bauchredner Deutschlands, war mit seinem Geier „Hugo“ und dessen Floh Günther angereist. Wobei Günther sich zu Susanne ins Publikum absetzte und dort kurz für Panik sorgte. Nachdem dieses Problem gelöst war, demonstrierte Didibel eine Guillotine zuerst an Gemüse und anschließend – allerdings unter heftigem Protest – an Hugo. „Schüttel jetzt mal den Kopf“, brachte dem Puppenspieler und Zauberer einen bösen Blick, aber auch jede Menge Lacher aus dem Publikum ein. Illusionist Peter Masch und sein Joschi zeigten ebenfalls große Bauchrednerkunst. Die Interaktion mit „Frau Schneider“ in der ersten Reihe zog sich bei diesen beiden wie ein roter Faden durchs Programm.

Auch ohne Puppe ein Genuss

Den Abschluss der Gala machte „Horsini“ alias Peter Horstmann, der das Bauchreden ohne Puppen in Perfektion zeigte. Dafür holte er sich seine Helfer Julia und Dominik aus dem Publikum und lies die beiden als Assistenten agieren. Während diese lediglich ihre Münder bewegten, verlieh er ihnen urige Stimmen. Julia sprach im tiefsten Bass, Dominik bekam eine feine Fistelstimme und erntete Brüller aus dem Publikum. Die Ankündigungen des Abends durch Markus Winter erfolgten temporeich im Stile des Dieter Thomas Heck, wobei alle Helfer vor und hinter der Bühne sowie dem kooperierende Höhlenverein im Schnelldurchlauf gedankt wurde.