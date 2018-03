SC Gerhausen kriegt die Hütte gerne voll

Ob sie ein Grund dafür war, dass sich der Westerheimer Skicrosser Daniel Bohnacker den SC Gerhausen angeschlossen hat, wissen wir nicht. Sicher aber ist: Die Skihütte, die der SC aus dem Blaubeurer Teilort in den Allgäuer Alpen sein Eigen nennt, ist ein Magnet. Vor allem im Winter. Wie es da zu geht, ist am Freitag beim SWR zu sehen. Der Sender hat den SC Gerhausen auf seiner Hütte besucht.

„Expedition in die Heimat: Winterabenteuer im Allgäu“ – unter diesem Titel steht die Reisereportage des SWR. Sie führt in das winterliche Allgäu. Moderatorin Annette Krause erkundet dabei die sogenannten „Hörnerdörfer“ – „ein beliebtes Reiseziel für Urlauber aus dem Südwesten, bekannt für das abwechslungsreiche Angebot an Wintersportmöglichkeiten“, so der SWR in einer Mitteilung.

Die Landschaft, die am Samstagabend über den Bildschirm flimmert, sei „ideal zum Schneeschuhwandern“. Mit Bergführer Michael Schott plant Moderatorin Annette Krause deshalb ein echtes Abenteuer und will sogar auf einem Hörnergipfel biwakieren. Wesentlich komfortabler hat es da der Skiclub Gerhausen, der bei Ofterschwang eine eigene Berghütte besitzt. Die Skifahrer helfen deshalb auch gerne beim Präparieren der Piste für den Skiweltcup der Damen mit. Ein Großereignis, bei dem auch die ehemalige Weltmeisterin im Riesenslalom, Maria Epple-Beck, engagiert ist. Gemeinsam mit Annette Krause wird sie die Rennstrecke erkunden.

Weiteres Thema der Reisereportage: In den 50er Jahren bekam der Skitourismus im Allgäu einen wichtigen Impuls durch die sogenannte Hörnertour. Eine Skitour über die Hörnergipfel, die an einem Tag zu bewerkstelligen war, inklusive An- und Abreise. Auch heute noch werden diese und andere Geschichten im FIS-Skimuseum in Fischen erzählt. Und bei wichtigen Anlässen veranstaltet der Ort ein historisches Skirennen, bei dem uralte Kleidung und Ausrüstung zum Einsatz kommen.

Bekannt für seine ausgezeichneten Langlaufmöglichkeiten ist der kleine Ort Balderschwang. Annette Krause trifft hier die Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle und bekommt eine Einführung in die immer beliebter werdende Sportart.

Und auch das gibt es in Balderschwang: einen privaten, christlichen Radiosender. Etwa 50 Personen arbeiten bei Radio Horeb und Pfarrer Richard Kohler ist stolz darauf, dass von diesem abgelegenen Ort inmitten der Berge in die ganze Welt gesendet wird.