Sanierung mit erheblicher Verzögerung

Bei der Sanierung des Dachs der Blautopfschule treten erhebliche zeitliche Probleme auf. Stadtbaumeister Martin Schenk zeigte in der Sitzung des Blaubeurer Gemeinderates am Dienstagabend auf, dass unter anderem unvorhergesehene Probleme beim Holz zu einer Verzögerung führen. Zudem habe es aufgrund des Regens einen Wassereinbruch im oberen Stockwerk gegeben, so dass derzeit ein Klassenzimmer nicht nutzbar sei. Ziel war eigentlich, dass die Sanierung in den Sommerferien abgeschlossen wird. „Jetzt ist das Ende für Anfang Dezember angedacht“, teilte Schenk den Mitgliedern des Gremiums mit.

Ein Raunen ging durch den Vortragssaal der Stadthalle. Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) dazu: „Wir müssen Klartext reden.“ Die ausführende Firma komme nicht „in die Gänge“. „Wir werden aber hinterher sein“, so das Stadtoberhaupt. Kritisch sehe er, dass das Wetter sicherlich nicht bis Anfang Dezember so stabil bleibe. Die Sicherheit für Schüler und Lehrer bei der Baumaßnahme sei aber zu jeder Zeit gewährleistet, versicherte Martin Schenk.