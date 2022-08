Rund um Gerhausen extrem

Zu einer besonderen Wanderung rund um Gerhausen trifft sich der Schwäbische Albverein Blaubeuren am Sonntag, 21. August, um 10 Uhr bei der Waldgaststätte „Zum Schillerstein“. Dort geht es auf zum Teil steilen Pfaden über das Naturfreundehaus Blaubeuren zum Rusenschloss, am Sportplatz Sonderbuch vorbei zum Altental, über den Skilift Beiningen wieder zurück zum Schillerstein. Die Wanderzeit für die 16 km lange Strecke beträgt etwa 6 Stunden, schreiben die Organisatoren. Beim Auf- und Abstieg sind jeweils 440 Höhenmeter zu bewältigen. Am Ende der Tour ist eine Einkehr in der Waldgaststätte geplant. Bitte mitbringen: gutes Schuhwerk, Wanderstöcke, Rucksackvesper, genügend Getränke und Sonnenschutz. Weitere Informationen und Anmeldung bis Freitag, 19 August, bei Ulrike Müller, Telefon 07304 / 921776.