Rote Ampel missachtet: 81-Jähriger kracht mit Auto zusammen und verletzt sich schwer

Ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Blaubeuren schwer verletzt worden. Er missachtete wohl eine rote Ampel.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr gegen 13.30 Uhr eine 57-Jährige in der Bahnhofstraße in Richtung Berghülen. An der Ampelanlage vor dem Tunnel hatte sie grün. Am Fußgängerüberweg kam von links ein Pedelec-Fahrer. Seine Ampel hatte rot. Dennoch fuhr er über die Straße.

Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 81-Jährige schleuderte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.