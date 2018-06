Rollerfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Ein 68-jähriger Rollerfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Blaubeuren schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste der Mann einem Auto ausweichen und stürzte dabei.

Demnach war eine 25-Jährige mit dem Auto gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in Gerhausen unterwegs, zunächst in Richtung Ulm. Dann bog die Frau nach links in die Kirchgasse ab. In diesem Moment kam aber der Motorroller entgegen. Dessen Fahrer musste scharf bremsen und ausweichen. Er stürzte mit seiner Honda.

Der 68-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls und sicherte die Spuren. Die 25-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.