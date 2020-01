Rentner nimmt Vorfahrt: 10.000 Euro Schaden

Ein Rentner hat in Blaubeuren die Vorfahrt eines anderen Fahrers missachtet. Es gab einen Zusammenstoß, bei dem rund 10.000 Schaden entstanden ist.

Laut Angaben der Polizei war ein 75-Jähriger am Dienstag gegen 9 Uhr in der Zeppelinstraße unterwegs. Der Rentner wollte mit einem Mercedes die Karlstraße überqueren. Dabei übersah er einen Renault-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen und mussten danach abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.