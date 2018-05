Reit- und Fahrverein lädt zum großen Reitturnier

Der Reit- und Fahrverein Blaubeuren und Umgebung organisiert jedes Jahr ein großes Reitturnier. Am verlängerten Wochenende nach Pfingsten ist es wieder soweit. Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag 3. Juni, veranstaltet der Reitverein Blaubeuren sein viertägiges Reitturnier auf seiner Anlage beim Schillingshof.

Insgesamt werden laut Mitteilung in 27 Prüfungen die Reiter um die begehrten vorderen Plätze ringen – nicht nur, um auf die Schleifenränge zu kommen. Neben den Preisgeldern locken auch attraktive Ehrenpreise die Reiter von Stuttgart bis zum Bodensee auf die Anlage. Rund 1000 Mal wird laut Veranstalter die Startglocke läuten und 700 Pferde auf Hochglanz gebracht.

Das Blaubeurer Turnier bildet den Auftakt zur Wertung für die Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Alb-Donau für die Dressur und das Springen. Die Dressur-Wettbewerbe sind am Donnerstag und Freitag zu sehen, die Höhepunkte sind die M*-Dressur am Donnerstag um 12 Uhr sowie die M**-Dressur am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr.

Am Samstag und Sonntag wird es auf der Anlage laut dem Reit- und Fahrverein Blaubeuren nur so wimmeln vor Springreitern, denn die Nennzahlen der Springreiter im Vergleich zu den Dressurreitern seien deutlich höher. Spannender Höhepunkt und Ausklang des Turniers wird am Sonntag um 15.30 das M-Springen mit Stechen sein.