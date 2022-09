Raus aus der Schublabe mit dem alten Handy

Die Sommerbühne am Blautopf sammelt im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg weiter ausgediente Mobiltelefone, die zuhause in vielen Schubladen liegen. Sie beteiligt sich damit an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“, zu der sich verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen haben, heißt es in einem Schreiben.

„Die Handy-Aktion Baden-Württemberg hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rohstoff-Schätze, die in den Schubladen-Handys enthalten sind, zu heben, so dass diese einem geordneten Recycling zugeführt werden können. Gleichzeitig möchte die Aktion auf die globalen Zusammenhänge beispielsweise bei der Gewinnung von Rohstoffen und der Fertigung aufmerksam machen“, teilt Eberhard Fuhr mit, der Teammitglied der Sommerbühne am Blautopf ist und viele Jahre in der Steuerungsgruppe dieser landesweiten Aktion mitgearbeitet hat. Mit dem Erlös der Handysammlungen werden Gesundheits-, Umwelt- und Bildungsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda und in Äthiopien unterstützt.

Die Sammelboxen stehen in Blaubeuren in der Stadtbücherei, der Tourist-Information, im BadhausCafé, bei KMS (Klosterstraße), bei der Metzgerei Grüner Baum (Webergasse), der Olga-Metzgerei und beim bücherpunkt (beide in der Karlstraße). Ergänzend gibt es am Mittwoch, 5. Oktober, und am Freitag, 7. Oktober, von 9 bis 12 Uhr einen Infostand bei der Stadtkirche Blaubeuren. Dort können auch die alten Handys abgegeben werden. Wichtig ist, dass bei Geräten mit herausnehmbarem Akku dieser vorher entnommen und dann beim Recyclinghof abgegeben wird.