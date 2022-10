Radwegebau, Reinigungs- und Gehölzarbeiten

Ab dem heutigen Dienstag, 4.Oktober, werden die Arbeiten an der neuen Radwegverbindung zwischen Blaubeuren und den Hessenhöfen entlang der B28 wieder aufgenommen. Wegen Materialengpässen hat sich die Herstellung und Auslieferung der Aluminiumbrücke verzögert.

Die Brücke auf der Strecke wird in der Kalenderwoche vom 4. bis 7. Oktober eingehoben, anschließend werden die Anschlüsse am neu gebauten Radweg und an der B 28 fertig gestellt. Dabei muss sowohl in die B 28 als auch in den Radweg verkehrlich eingegriffen werden. Die Verkehrsregelung erfolgt mit einer Ampel. Zum Einheben der Brücke mittels Mobilkran muss außerdem der Verkehr auf der B 28 kurzfristig angehalten werden. Für die Fertigstellungsarbeiten sind zwei Wochen eingeplant.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die entstehenden Behinderungen um Verständnis. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.

Zudem finden am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. Oktober, von der Straßenmeisterei Merklingen jeweils von 8 bis 16 Uhr im B 28-Tunnel bei Blaubeuren turnusmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Zusätzlich wird in dieser Zeit parallel auf der Bergseite das Gehölz unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbühne und Spezialgerät mit Auslegermulcher zurückgenommen. Der Verkehr aus Richtung Bad Urach wird über die Kreisstraße 7406 und die Bergstraße/Karlstraße in Blaubeuren umgeleitet. In der Bergstraße wird deshalb ein Halteverbot eingerichtet.

Der Verkehr aus Richtung Ehingen und Ulm wird einseitig durch den Tunnel geführt. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert.