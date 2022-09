Radweg Blaubeurer Steige wird fertiggestellt

Die Arbeiten an der neuen Radwegverbindung, zwischen Blaubeuren und den Hessenhöfen, werden am Dienstag, 4. Oktober, wieder aufgenommen. Wegen Materialengpässen hat sich die Herstellung und Auslieferung der Aluminiumbrücke verzögert, teilt die Stadt Blaubeuren in einem Schreiben mit.

Die Brücke wird in der 40. Kalenderwoche eingehoben, anschließend werden die Anschlüsse am neu gebauten Radweg und an der B 28 fertig gestellt. Dabei muss sowohl in die B 28 als auch in den Radweg verkehrlich eingegriffen werden. Die Verkehrsregelung erfolgt mit einer Lichtsignalanlage, zum Einheben der Brücke mittels Mobilkran, muss außerdem der Verkehr auf der B 28 kurzfristig angehalten werden.Für die Fertigstellungsarbeiten sind zwei Wochen eingeplant.