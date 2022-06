Radfahrer übersieht Auto und stirbt

Ein Radfahrer ist in Berghülen im Alb-Donau-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 72-Jährige hatte am Montag gegen 15 Uhr mit seinem Pedelec eine Straße überquert und dabei das herankommende Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Er sei auf einem Ortsverbindungsweg von den Hessenhöfen kommend in Richtung Berghülen unterwegs gewesen. Kurz nach einer Biogasanlage überquerte er den Hessenhöfeweg.

Beide Fahrer versuchen auszuweichen

Laut Polizei versuchten beide Fahrer noch auszuweichen, trotzdem erfasste der Pkw den Fahrradfahrer. Obwohl der Mann einen Helm trug, erlitt er durch den Zusammenprall schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dort starb er wenige Stunden später. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.