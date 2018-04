Prozess gegen mutmaßlichen Messerstecher beginnt

Ein heute 24-Jähriger soll im Mai 2016 eine Frau in Blaubeuren mit einem Messer niedergestochen haben. Am kommenden Mittwoch, 25. April, beginnt nun der Prozess gegen den Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Das teilte das Landgericht am Freitag mit.

Demnach soll der Mann am 15. Mai 2016 in Blaubeuren eine 59-Jährige mit einem Messer angegriffen und versucht haben, sie zu töten. Die ihm bis dahin unbekannte Frau war auf einem Fußweg spazieren gewesen. Sie erlitt erhebliche Stich- und Schnittverletzungen unter anderem im Gesicht und am Hals. Der Angeklagte konnte fliehen.

Vorübergehend eine psychische Störung

Laut Mitteilung des Landgerichts liege bei dem 24-Jährigen eine leichte Intelligenzminderung mit Verhaltensauffälligkeiten vor. Bei der ihm vorgeworfenen Tat sei bei dem Mann zudem vorübergehend eine psychotische Störung aufgetreten. In der Kombination mit Alkohol soll er in einen Zustand geraten sein, der seine Schuldfähigkeit ausschließt.

In Verdacht, die Tat in Blaubeuren gegangen zu haben, geriet er jedoch erst später. Nämlich als nach einem weiteren Vorfall eine DNA-Probe von ihm erhoben wurde. Am 27. September 2017 soll er in einer Ulmer Spielhalle eine Bedienung beleidigt und unsittlich berührt haben.

Glas an den Kopf geworfen

Als diese deshalb die Polizei rufen wollte, habe er versucht, ihr ein Glas an den Kopf zu werfen, und ihr das Telefon zu entreißen. Daraufhin floh die Geschädigte. Der Angeklagte soll aus der Kasse knapp 80 Euro Bargeld entwendet haben. Anders als bei der ersten Tat sei er dabei in seiner Schuldfähigkeit zwar erheblich eingeschränkt gewesen. Aufgehoben war sie aber nicht.

Für den Prozess vorgesehen sind vier Verhandlungstage. Zwölf Zeugen sind geladen. Gegen Ende der Beweisaufnahme soll ein psychiatrischer Sachverständiger sein Gutachten erstatten.

Der brutale Überfall auf eine Spaziergängerin hatte im Mai 2016 für Schlagzeilen gesorgt.