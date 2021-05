Preisgericht zum Wettbewerb „Blautopf-Areal“ tagt

Die Jury zum Ideen- und Realisierungswettbewerb „Blautopf–Areal“ tagt am 19. und 20. Mai in einer nichtöffentlichen Sitzung. Die Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse startet dann am Folgetag in der Stadthalle.

Das Preisgericht setzt sich aus Vertretern des Gemeinderats, der Verwaltung und Experten aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur und Verkehr zusammen. Gemeinsam werden die eingereichten Arbeiten in verschiedenen Rundgängen bewertet und der engere Kreis der zu prämierenden Arbeiten herausgefiltert.

Im Rahmen der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW), welches nach den Verfahrensvorgaben der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgeschrieben wurde, werden im Zuge dieser Sitzung alle eingegangenen Arbeiten gesichtet, erörtert und in einer Abstimmung mit Stimmabgabe prämiert. Dabei zählt jede Stimme der Jurymitglieder zu gleichen Teilen.

Ausstellung dauert eine Woche

Aus den abgegebenen Entwurfsarbeiten werden dann die besten Lösungen für die Situation um den Blautopf herausgestellt. In der anschließenden öffentlichen Ausstellung werden ebenfalls alle Entwürfe der Öffentlichkeit gezeigt. Die Ausstellung findet vom 21. bis einschließlich 30. Mai in der Stadthalle Blaubeuren (Alberstraße 9) statt. In den Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen ist die Ausstellung von 11 bis 16 Uhr zugänglich. Bürgerinnen und Bürger können sich vor Ort über die Lösungsvorschläge der etwa 25 Landschaftsarchitekten, Architekten, Stadtplaner und Verkehrsexperten informieren und sich ein Gesamtbild über die vorgeschlagenen Baumaßnahmen machen.

Viele Informationen zum Wettbewerb

Eine Kennzeichnung der Arbeiten zeigt den Besuchern, welche Arbeiten prämiert wurden. Des Weiteren liegt die Auslobung als Aufgabenstellung und Basis des Wettbewerbes in der Ausstellung aus, um die Lösungen im Kontext der Aufgabenstellung zu betrachten. Die Möglichkeit Fragen zur Ausstellung, zu der Aufgabenstellung und den Ergebnissen des Preisgerichtes zu stellen, ist auf verschiedenen Wegen möglich. Zum einen können Rückmeldungen und Fragen der Ausstellungsbesucher mittels Karten schriftlich über eine Zettelbox, welche vor Ort in der Stadthalle aufgestellt wird, erfolgen oder direkt über die E-Mail-Adresse: blautopf-areal@blaubeuren.de gestellt werden. Weitere Informationen zum Wettbewerb und über geplante Schritte gibt es auf der Internetseite www.blaubeuren.de.

Preisträger und Verwaltung treffen sich

In einer nichtöffentlichen Verhandlung mit den Preisträgern wird in Zusammenarbeit mit dem wettbewerbsbetreuenden Büro der Wüstenrot Haus- und Städtebau-Gesellschaftein transparentes Punktesystem erstellt, welches helfen soll, die zur Auswahl stehenden prämierten Büros gesamtheitlich zu bewerten. Dabei erhält das Büro, welches den ersten Preis erhält und die geeignetste Lösung aufgezeigt hat, die meisten Punkte. Jedoch auch andere Kriterien, wie die Möglichkeit die Bauleitung vor Ort zu gewährleisten, fließen in die Bewertung mit ein. Der Kriterienkatalog mit dem Punktesystem ist Teil der Auslobung.

Die Verhandlung findet mit Bürgermeister Jörg Seibold, Stadtkämmerer Jürgen Stoll, Vertretern des Stadtbauamtes und allen Fraktionsvorsitzenden statt. Darüber hinaus hilft das wettbewerbsbetreuende Büro Wüstenrot, das Verfahren gemäß RPW verfahrensgetreu abzuhalten und zu dokumentieren. Es werden alle Preisträger zum Verhandlungsverfahren eingeladen. Bis zum Verhandlungsverfahren werden die Preisträger aufgefordert, ein Honorarangebot abzugeben, welches ebenfalls in die Bewertung des Kriterienkataloges einfließt.

Zuschlag folgt Ende Juni

Erst nach Auswertung des Punktesystems anhand des Kriterienkatalogs wird der Preisträger benannt. Der Preisträger mit der höchsten Punktzahl wird dann dem Gemeinderat zur Beauftragung der Realisierung als Vorschlag unterbreitet.

Die nichtöffentliche Verhandlung mit den Preisträgern findet am 21. Juni statt. Danach wird einer Gemeinderatssitzung das Landschaftsarchitekturbüro mit entsprechendem Planungsteam öffentlich benannt werden, welches am Ende mit der Umsetzung der Entwurfsaufgabe beauftragt werden konnte.