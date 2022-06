Posaunenchöre im Klosterhof Blaubeuren

(sz) - Der Evangelische Kirchenbezirk Blaubeuren lädt am Samstag, 2. Juni, um 19 Uhr, zu einen Open-Air-Gottesdienst in den Klosterhof Blaubeuren ein. Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre aus Blaubeuren, Bühlenhausen, Gerhausen, Laichingen, Machtolsheim, Markbronn und Merklingen gestalten unter dem Motto „Verleih uns Frieden" eine abwechslungsreiche musikalische Liturgie. Mit dabei sind Dekan Frithjof Schwesig und Bezirksjugendreferent Micha Schradi sowie Ehrenamtliche aus Merklingen und Blaubeuren. Im Mittelpunkt des rund einstündigen Programms steht die Frage „Was bedeutet Frieden für mich?“ Die musikalische Leitung hat Bezirkskantor Cornelius Weißert. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Bei regnerischem Wetter findet der Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Blaubeuren statt.