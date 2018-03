Polt haut wieder auf den Tisch

Mit einer neuen Idee macht die Sommerbühne am Blautopf bereits jetzt im Winter von sich reden – mit einem Sommerbühnen-Festival-Pass, der ab sofort erworben werden kann. Die Sommerbühnen-Dauerkarte ist übertragbar und gilt für alle Veranstaltungen des vierwöchigen Kulturprogramms zwischen dem 13. Juli und dem 12. August, darunter 14 hochkarätige Abendveranstaltungen.

Mit der übertragbaren Dauerkarte können sich Stammgäste und Kultur-Fans schon vorab einen der 400 Tribünen-Plätze sichern. Viele davon sind schnell ausverkauft: Mit mehr als 8000 Besuchern pro Jahr aus ganz Deutschland ist die Sommerbühne am Blautopf eines der renommiertesten Kultur-Projekte in der Region. Sie ist ein Höhepunkt für Jazz-Liebhaber, bietet aber auch Musik aus anderen Sparten. Neben international bekannten Bands und interessanten Newcomern gehören auch deutschlandweit bekannte Kabarettisten fest zum Programm, die in den vergangenen Jahren regelmäßig für ausverkaufte Plätze gesorgt haben.

Entstanden ist die Idee, weil Stefan Gebhardt für den Lionsclub-Adventskalender eine Spende machen wollte – am liebsten in Form von einigen Sommerbühnen-Dauerkarten, denn Gebhardt ist der Team-Partner von Peter Imhof. Gemeinsam organisieren sie die Sommerbühne am Blautopf, unterstützt von 20 weiteren ehrenamtlichen Helfern. Da war die Idee naheliegend, die Dauerkarten nicht nur für die Käufer der Lionsclub-Adventskalender anzubieten, sondern auch für Stammgäste und andere Sommerbühnen-Fans.

Die Programmgruppe arbeitet bereits seit Monaten intensiv am Sommerbühnen-Programm für die 14. Spielzeit. Viele Musiker und Künstler haben schon fest zugesagt, darunter die Jazz-Legende Klaus Doldinger und Kabarettist Gerhard Polt. Weil noch einige Verträge fehlen, wird das komplette Programm vom 13. Juli bis zum 12. August erst im März veröffentlicht – auf der Homepage der Sommerbühne. Außerdem werden dann wie jedes Jahr zusätzlich überall blaue Sommerbühnen-Flyer ausgelegt in den Läden, Geschäften und Büchereien von Blaubeuren und den umliegenden Städten und Gemeinden, unter anderem in Laichingen.

Weil die Dauerkarten zum ersten Mal angeboten werden und die Veranstalter erst einmal testen wollen, wie ihre neue Idee beim Publikum ankommt, gilt das Angebot für den Festival-Pass momentan nur bis zum Jahresende (31. Dezember). Die Dauerkarte kann in der Tourist-Info im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren in der Blaubeurer Altstadt erworben werden (Kirchplatz 10) – oder online über die Homepage der Sommerbühne (sommerbuehne.com). Der Preis für die vierwöchige Dauerkarte mit 14 großen Abendveranstaltungen soll ein Sonderangebot sein, er liegt bei 249 Euro. Ohne den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren sowie die Sponsoren aus der Wirtschaft wären die Einzelveranstaltungen für die hochkarätigen Künstler deutlich teurer, ebenso die Dauerkarte.