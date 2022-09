Pilzausstellung und Tageswanderung

Gleich zwei Veranstaltungen sind bei den Naturfreunden am kommenden Wochenende. Eine Pilzausstellung gibt es am Sonntag und Montag, 2. und 3. Oktober, ab 15 Uhr am Naturfreundehaus Im Ried. Der Ulmer Pilz-Verein Amu ist zu Gast und wird die Pilze der Umgebung in einer kleinen Ausstellung präsentieren. Gerne dürfen auch selbst gesammelte Pilze zur Bestimmung mitgebracht werden. Nähre Infos bei Christof Schiele, Telefon 0176 /76 78 19 56.

Auch gehen die Naturfreunde Blaubeuren am Sonntag, 2. Oktober auf eine Tageswanderung ins Oberen Donautal. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof Blaubeuren zur Bahnfahrt nach Beuron. Die Rückkehr ist für 19.29 Uhr geplant. Empfohlen werden Rucksackvesper, unbedingt Wanderstöcke sowie eine FFP2-Maske für die Zugfahrt. Infos hierzu bei Bernd Heim, Telefon 07394 2229.

Die für diesen Tag geplante NordicWalking-Runde und das Weißwurstfrühstück werden um eine Woche auf Sonntag, 9. Oktober, verschoben.