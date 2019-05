Klappernde Hufe sind zu hören. Kinder lachen. Beim 38. Blaubeurer Erlebniswandertag am 1. Mai gab es für Jung wie Alt Einiges zu entdecken – und zwar mit allen Sinnen. Während die Wanderer am Blautopf starteten, kamen sie im Verlauf der zehn Kilometer lange Strecke an zwei Stationen vorbei: am Landsitzle und am Schillingshof. Das Besondere: Dort wurden getreu dem Motto „Pferdestark“ allerlei Aktionen rund um die so beliebten Tiere angeboten.

Start im Jahr 1981

Vom Blautopf über den Ruckenberg zur Albhochfläche beim Landsitzle und dem Schillingshof und dann zurück nach Blaubeuren: Der Förderverein des Lions-Club Blaubeuren-Laichingen bietet seit dem Jahr 1981 jeweils am 1. Mai die Erlebniswanderung an. Mitveranstalter ist die Stadt Blaubeuren. Am Tag der Wanderung sind gut 50 Ehrenamtliche im Einsatz.

Beim Blaubeurer Erlebniswandertag. (Foto: Scholz)

Eigentlich wurde der Wandertag als Höhlenwandertag gegründet. Ziel war einst, den damaligen Ausbau des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren (Urmu) finanziell zu unterstützen. Seither fließen die Erlöse des Erlebniswandertags dem Urmu und sozialen Projekten zu. In all den Jahren des Angebots hätten dieses 65 000 Wanderer genutzt. Gut 165 000 Euro wurden bisher erwirtschaftet. In diesem Jahr gingen laut Alfred Stuhler vom Organisationsteam zwischen 1800 und 2000 Wanderer an den Start. Das gute Wetter habe sicherlich dazu beigetragen. Stuhler: „Die vergangenen drei Jahre waren sehr verregnet, doch in diesem Jahr werden die Mühen endlich belohnt. Wir sind sehr zufrieden.“

Zufrieden zeigten sich auch die Teilnehmer am Erlebniswandertag. Am Landsitzle stellte Christl Erz von Rossnatour „Nachhaltige Waldwirtschaft – Arbeiten mit dem Rückepferd“ vor. Dort beobachteten die Wanderer die Arbeit mit dem Pferd im Wald unter den Nachhaltigkeitsaspekten Ökologie, Ökonomie und Soziales.

Beim Blaubeurer Erlebniswandertag. (Foto: Scholz)

Am Schillingshof ging es ebenfalls um das Pferd. Wanderer konnten zum Ausspannen auf eine Kutschfahrt gehen oder sich auch im Sattel probieren. Der Reit- und Fahrverein Blaubeuren stellte drei Schulpferde zur Verfügung. „Das sind alles ganz brave Tiere“, so Werner Saur, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins. Die Pferde seien zum Kennenlernen des Sports mehr als geeignet: „Es gibt fast kein Mädchen, das nicht auf Pferde steht und dieses Mal reiten sogar auch Jungs.“ Saur freute sich, dass der Schillingshof in diesem Jahr Anlaufstelle ist. Die Stationen wechseln stetig. Der Vereinsvorsitzende arbeite gerne mit dem Lions-Club zusammen, das Terrain biete alles, was benötigt werde, um die einlaufenden Wanderer zu verpflegen. Außerdem sei es auch schön, sich als Verein präsentieren zu können.

Der Umgang mit den Tieren kommt an

Der Umgang mit den Tieren kam an – nicht nur bei den jüngeren Gästen. Beim Erlebniswandertag stieg auch schon mal der Papa mit auf ein Pferd und drehte eine Runde über den Sandplatz. Saur schmunzelte. Genau so solle es sein: der Wandertag als Spaß für die ganze Familie.

Beim Blaubeurer Erlebniswandertag. (Foto: Scholz)

Zurück in Blaubeuren konnten die Teilnehmer dann noch das eine oder andere Schnäppchen beim Lions-Flohmarkt im Boleg’schen Haus neben dem Urmu ergattern.