Parkhaus am Gesundheitszentrum ist gesperrt

Das Parkhaus beim Gesundheitszentrum in Blaubeuren wird für einen Tag gesperrt – und zwar am Samstag, 28. April. Schnee und Eis beziehungsweise das damit verbundene Streusalz greifen laut Mitteilung auch die Bodenbeläge in der öffentlichen Parkanlage an. Die Beschichtung des Parkhauses an der Ulmer Straße beim Gesundheitszentrum müsse deswegen zwei Mal im Jahr gereinigt werden.

Ganztägig nicht befahrbar

Da auch die Ein- und Ausfahrt, die Rampen und Fahrspuren betroffen sind, können die Arbeiten laut Mitteilung nicht im laufenden Betrieb ausgeführt werden. Aus diesem Grund muss das Parkhaus am Samstag, 28. April, ganztägig gesperrt werden.