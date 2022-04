Osterferien im Urmu – Handwerken wie in der Eiszeit

Mit eiszeitlichen Werkzeugen und Naturfarben Schmuck gestalten oder Mammuts, Wildpferde oder Rentiere in Schieferplatten ritzen – in der Steinzeitwerkstatt des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren (urmu) können sich Daheimgebliebene in den Osterfeien an Handwerkstechniken von vor 40 000 Jahren ausprobieren.

Die Steinzeitwerkstatt bietet wechselnde Aktionspakete, um an Arbeitsstationen im Innenhof des Museums selbstständig kreativ zu werden: in der ersten Ferienwoche (14. bis 17. April) mit Specksteinanhängern und in der zweiten Ferienwoche (19. bis 24. April) mit Lederarmbändern. Besondere Unterstützung gibt es am Ostermontag, 18. April: An diesem Tag bietet der Archäotechniker und Künstler Friedrich Palmer Hintergrundinformationen und Tipps bei der Gestaltung von Tierfiguren auf Schieferplatten.

Die Bastelaktionen werden in den Ferien täglich − außer Karfreitag − zwischen 11 und 16 Uhr angeboten und sind im Museumeintritt inbegriffen. Mehr Informationen finden sich im Veranstaltungskalender auf der Museumshomepage www.urmu.de.