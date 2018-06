Orangen aus Kalabrien gegen Leid in der Welt

Sieben Tonnen Orangen sind seit einigen Tagen in Kirchenbezirken Ulm und Blaubueren unterwegs. Die Kinder und Jungschargruppen der Evangelischen Kirchengemeinden und des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) verkaufen die süßen Früchte für den guten Zweck.

Bei der Orangenaktion unterstützen die Evangelischen Jugendwerke Ulm und Blaubeuren soziale Hilfsprojekte. So zum Beispiel die Arbeit der Evangelischen Partnergemeinde Allen, Bariloche und San Martin de los Andes in Argentinien. In einer der größten Armensiedlungen Argentiniens „Barrio Frutillar“ in Bariloche leben etwa 50000 Menschen in erbärmlichen Verhältnissen, schreibt das Evangelische Jugendwerk des Bezirks Blaubeuren in einer Pressemitteilung. „Mit anderen Organisationen bietet die Kirchengemeinde den Kindern des Armenviertels einen Mittagstisch an, berät Jugendliche mit Drogenproblemen und unterstützt junge Mütter“, berichtet Bildungsreferent Micha Schradi, der den Kontakt hergestellt hat.

Durch den Verkaufserlös der Bioorangen, eine Frucht kostet den symbolischen Preis von 60 Cent, werde die Arbeit vor Ort unterstützt. Die Orangenaktion versteht sich als ein solidarisches Hoffnungszeichen und soll ermöglichen, dass Menschen in Not ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird.

Ein enger Kontakt mit den Partnern vor Ort gewährleistet, dass die Hilfen in vollem Umfang ankommen. So arbeitet beispielsweise derzeit Abril Pistagnesi beim Evangelischen Jugendwerk in Blaubeuren als Freiwillige für ein Jahr. Sie stammt aus der Partnergemeinde in Südamerika und kennt die Projekte persönlich.

Gleichzeitig wird auch das Projekt des CVJM-Weltdienstes im Süden des Sudans und in den Nuba-Bergen in Namibia unterstützt. Dort ist nach Ende des Bürgerkrieges ein neuer Anfang möglich. Geografisch und politisch liegen die Nuba-Berge im Nordsudan, ethnisch und kulturell gehören sie zum Südsudan. In den zerstörten Siedlungen und im Rebellengebiet soll mit Hilfe von Spendengeldern Brunnen gebohrt und Schulen gegründet werden. „Ohne die Unterstützung der vielen freiwilligen Helfer, wäre eine solche Hilfsaktion gar nicht denkbar“, unterstreichen Georg Fuhrmann und Markus Strauß, Jugendreferenten im Evangelischen Jugendwerk das Engagement durch die vielen jungen Helfer.

Verkauft werden Orangen aus biologischem Anbau, die direkt aus der strukturschwachen, italienischen Region Kalabriens stammen. Laurin Mayer, Besitzer des gleichnamigen Ladens Gmiasmayer“ in Blaubeuren, engagiert sich seit Jahren für den Verkauf der Früchte. „Durch den Kontakt nach Italien garantieren wir eine hohe Qualität der Früchte und kurze Lieferwege. Das ist sinnvoll“, ist Mayer überzeugt. Noch bis zum 2. Advent sind die Kindergruppen in den Gemeinden des Alb-Donau-Kreises unterwegs und bieten ihre Orangen zum Verkauf an.