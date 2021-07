Open-Air im Stadtpark in Blaubeuren

Heinz Ratz, Sänger und Bassist von „Strom & Wasser“, einer sehr engagierten deutschen Band, ist bekannt dafür, dass er nicht nur redet, sondern auch tut. So hat er dem allgemeinen kulturellen Stillstand den Kampf angesagt und geht mit seinem „Lümmel“ auf Tour: einer 1982er Mercedes Pritsche, die er zu einer mobilen Bühne ausgebaut hat. Allerorten lädt er lokale und befreundete Künstler ein, um auf öffentlichen Plätzen, vor Wohnblöcken, geschlossenen Clubs und Theater, vor kontrollierbaren Menschenansammlungen und mit einhaltbaren Abstandsregeln aus der Stille zu treten.

Die Blaubeurer Kultur-Initiative „Blautöne“ hat sich in Zusammenarbeit mit der Kleinkunst-Kneipe „Zum fröhlichen Nix“ für den weiträumigen Blaubeurer Stadtpark als Veranstaltungsort entschieden. Ab 15 Uhr werden dort am kommenden Samstag in lockerer Abfolge die lokale Folkgruppe Feschtagsmusik, Jazzmichl aus Blaubeuren und Heinz Ratz mit seinen Freunden für einen musikalischen Nachmittag sorgen. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist laut Veranstalter allerdings willkommen.

Die Feschtagsmusik verarbeitet mit viel Rhythmus und Leidenschaft in eigenen deutschsprachigen Texten Gedanken und Lebensgefühle zu eingängigen Songs. Lebendige, handgemachte Musik, die sich sowohl mit Alltagsgeschichten, aber auch den Widersprüchen und Zuständen des schönen blauen Planeten Erde auseinandersetzt. Locker und mitunter fast schon kabarettistisch, erklären sich die fünf Musikanten um Nix-Wirt Hans Wild bei jedem Konzert ein Stück weit selbst die Welt und basteln sich den „Soundtrack zum Überleben“.

Die Easy-Jazz-Formation, Jazzmichl aus Blaubeuren, hat sich zur Aufgabe gemacht, Jazz in seiner außergewöhnlichen Bandbreite zu begreifen und mit spürbarer Magie einen Wohlklang in die Herzen der Menschen zu zaubern. Das äußerst vielfältig angelegte Repertoire überrascht mit bekannten und besonderen musikalischen Perlen des Jazz, Soul und Funk. Die fünf Musiker kredenzen spannend interpretierte Songs von Stevie Wonder, Pharrell Williams oder Gregory Porter bis hin zu eigenen Songs.

Strom & Wasser zähle zum Extremsten, was man im Land unter der Bezeichnung Liedermacher finden kann. Die Jungs aus Kiel, Osnabrück, Hamburg und Hildesheim fallen durch brillante Musikalität, hohen Gute-Laune-Faktor und einer wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen Texten auf. Nun feiert die Band zwölfjähriges Bestehen und präsentiert sich bunter denn je: Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock – weitab vom üblichen Mainstream.