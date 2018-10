Oma Bergmann in Blaubeuren

Schauspielerin Anke Siefken präsentiert: Oma Renate Bergmann, geb. Strelemann, wohnhaft in Berlin. Trümmerfrau, Reichsbahnerin, Haushaltsprofi und vierfach verwitwet: Seit einigen Jahren unterhält sie auf Twitter „mit ihren treffsicheren An- und Einsichten – und mit ihren Büchern die ganze analoge Welt“. Am Freitag, 26. Oktober, will sie auf Einladung der VHS das Nix in Blaubeuren zum Lachen bringen.

Torsten Rohde, Jahrgang 1974, hat in Brandenburg/Havel Betriebswirtschaft studiert und als Controller gearbeitet. Sein Twitter-Account @RenateBergmann, der vom Leben einer online-Omi erzählt, entwickelte sich laut VHS zum Internet-Phänomen. „Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker“ – unter dem Pseudonym Renate Bergmann folgte seine erste Buch-Veröffentlichung – „ein sensationeller Erfolg“, auf den zahlreiche weitere, nicht minder erfolgreiche Bände folgten, etwa 2017 „Besser als Bus fahren – Kreuzfahrterlebnisse.“

Ordentlich Rambazamba

Die Themen von Oma Renate sind die ganz alltäglichen: „Was tun, wenn die Aktien plötzlich aufs Zehnfache steigen?“... oder beim Erben: „Wer bekommt welche Sammeltasse?“ Die VHS verspricht: Oma Renate macht ordentlich Rambazamba als 82-jährige und greifte viele vertraute Themen zwischen den Generationen auf.

Anke Siefken auf der Bühne

Die Anekdoten werden in Blaubeuren präsentiert „von der begnadeten“ Berliner Schauspielerin Anke Siefken, die in Blaubeuren schon durch verschiedene Auftritte in der Stadtbücherei bekannt wurde. Der Abend beginnt am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Kleinkunst-Café „Zum fröhlichen Nix“, Hirschgasse 1. Der Eintritt kostet acht Euro. In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Blaubeuren und der Buchhandlung Bücherpunkt, hier gibt es auch Karten im Vorverkauf.