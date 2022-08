Nina Ogot bringt Sommermusik aus Kenia an den Blautopf

Mit Nina Ogot kommt zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit am Sonntag, 14. August, um 19 Uhr eine Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin aus Nairobi mit ihrer zehnköpfigen Band auf die Sommerbühne am Blautopf.

Nina Ogots warme Stimme und die leicht anmutenden afrikanischen Melodien verbinden sich zu einem außergewöhnlichen Musikerlebnis, heißt es in einer Ankündigung der veranstalter. Ihre Lieder erzählen von Freude, Liebe, Freundschaft und Mut. Dabei reicht das Spektrum vom einfachen afrikanischen Volkslied bis hin zum perfekt arrangierten Jazz- oder Pop-Song. In diesem Jahr tourt die Künstlerin mit Musikern aus vier Ländern, die eindrucksvolle Musikerinnen in den Mittelpunkt rückt. Neben Nina Ogot sind beispielsweise die kenianische Perkussionistin Kasiwa Mutua und französische Saxophonist und Flötist Laure Fischer dabei.