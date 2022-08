Die Arge Blautopf präsentiert am Samstag, 13. August, ab 20.30 Uhr ihre neuen Forschungsergebnisse aus der Blauhöhle mit aktuellen Bildern und Filmaufnahmen. „In unserem Vortrag werden wir die Frage beantworten, was unsere Neuentdeckung der Madonnahalle mit Corona zu tun hat“, teilt der Höhlentauchforscher Andreas Kücha in einem Schreiben mit. Darüber hinaus wird es einen Einblick in die aktuelle Forschung der KIT geben, aber auch Neues zu den Lebewesen in der Blauhöhle.